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連續3年！AIA友邦人壽再獲HR ASIA「亞洲最佳企業雇主」肯定

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▲AIA友邦人壽獲「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定。（圖／AIA友邦人壽提供）

▲AIA友邦人壽獲「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定。（圖／AIA友邦人壽提供）

財經中心／台北報導

甫於8月初獲康健雜誌「CHR健康企業公民」獎項的AIA友邦人壽，致力為員工打造優質工作成長環境，再度獲得HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎 」（Best Companies to Work for in Asia 2020 Taiwan Edition）的肯定。

AIA友邦人壽表示，長期堅守保障為保險核心價值，將此精神體現在企業文化，此次從162家報名企業中脫穎而出，並連續3年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定，高度證明AIA友邦人壽致力深耕台灣，偕同員工共同提升台灣保險市場的堅定決心。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，堅守保障為保險核心價值為AIA友邦人壽的企業文化，而理念的推廣更需要志同道合的人，AIA友邦人壽希望能透過落實「健康長久好生活」的品牌承諾，把具保障核心價值的保險商品推廣給更多民眾，進而助益台灣保險環境。

侯文成說，這一切單憑公司本身的力量是無法達成，得靠一群志同道合的人，而這群人就是公司最重要的資產：每一位員工。因此，特結合友邦保險集團國際化資源，高度投入人才培育，以「做正確的事、以正確的方式、用對的人」為營運原則，集結理念一致的優秀人才，以提升台灣保險市場環境為共同努力的使命。

HR Asia Award是亞洲區規模最大的雇主品牌獎項，涵蓋亞太區十一個國家，2013年以來已有兩百萬名參與者。這項在亞洲區富有盛名的人力資源獎項，評選方法之一為直接邀請參選公司的員工填寫整體員工投入度問卷（Total Engagement Assessment Model, TEAM），為自己公司打分數。

 

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