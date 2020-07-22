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「兒子過世」淚崩心痛！婆婆差點放棄保險金…專家曝重點：指定受益人有兩大誤解

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▲AIA友邦人壽舉《婆婆》為例。

▲鍾欣凌主演的公視戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視創新高，劇中有保險議題供民眾反思。（圖／公視提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣民眾願意購買保險商品，卻常輕忽「身故保險金受益人」的設定或變更，容易造成保障防護網破洞。AIA友邦人壽以公視電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》為例，點出劇中出現幾個民眾容易誤解的身故保險金受益人指定問題，同時提醒民眾適時做好「保單健診」。

AIA友邦人壽指出，常誤解的身故保險金受益人指定問題，包括是否該明確指定保險受益人、不清楚指定受益人與未指定受益人的差別、認為可以要求放棄保險理賠金等誤解。

▲AIA友邦人壽舉《婆婆》為例。

▲劇中婆婆以為媳婦將成為兒子身故保險金給付的「唯一」受益人。圖為飾演婆媳的黃姵嘉、鍾欣凌劇情畫面。（圖／公視提供）

問題一：指定身故保險金受益人為「法定繼承人」，其實有繼承順序與應繼分的分配比例

在《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中，婆婆在小兒子婚後不幸意外去世，因身故保險金給付問題，讓她回想起當初以小兒子為被保險人購買壽險時，保單受益人僅填寫「法定繼承人」；而在兒子婚後，她也沒有進行變更指定受益人，誤以為媳婦將成為兒子身故保險金給付的「唯一」受益人。

AIA友邦人壽解釋，身故保險金受益人的欄位填寫「法定繼承人」，即等同有指定受益人。當被保險人身故後，保險公司會將身故保險金依照《民法》繼承編規定，依繼承順序與應繼分來給付保險金，配偶得與任一順位繼承人同時繼承。

繼承順位依序為直系血親卑親屬（如子女）、父母親、兄弟姊妹及祖父母，且先順位均無人繼承時，後順位繼承者方得繼承；同一順序的繼承人有2人以上時，按人數平均繼承，而配偶的應繼分依法規與不同順位繼承人有不同的應繼分分配方法。

劇中的小兒子與媳婦婚後並無小孩，且公公也早已過世，因此，根據《民法》規定，媳婦與婆婆將各獲得50%的身故保險金，而非依劇中所演將由媳婦一人獨得全額保險金。

AIA友邦人壽建議，在指定身故保險金受益人時，可清楚指定特定對象、順位或比例，最後再填上「法定繼承人」比較全面。

▲「法定繼承人」有繼承順序與應繼分之分配比例。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「法定繼承人」有繼承順序與應繼分之分配比例。（圖／記者楊絡懸製表）

問題二：要求某一身故保險金受益人放棄保險給付金的繼承

劇中婆婆不甘心這張以兒子為被保險人、是自己繳費的壽險保單，因疏忽沒有明確指定身故受益人為自己，將讓媳婦獨得高達1000萬元的身故保險金，因此，她聯絡這位久未見面的媳婦，要求對方簽署放棄這筆理賠金的繼承宣告。

AIA友邦人壽表示，保險金的受償權與《民法》繼承權不同，就算法定繼承人同意拋棄繼承，保險公司基於保險契約，仍會給付保險金予指定法定繼承人，因此，即使劇中媳婦（配偶）放棄繼承，仍可領到丈夫的身故保險金給付。

此外，保險公司不會提供「放棄繼承申請書」此類表格。AIA友邦人壽說明，只有保單的要保人可以向保險公司提供「變更受益人」的申請，且要保人須於保險事故發生前提出申請，並經被保險人簽章同意。

AIA友邦人壽提醒民眾，每年都應該做一次「保單健診」，檢視相關法令與填寫是否需要調整；若原本保單指定之受益人過世，保戶也要記得更改保單的身故受益人。

 
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