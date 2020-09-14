自行車大賽摔車死竟無保險　逆轉改判協會須賠83萬確定

▲郭姓男子參加自行車賽，不慎摔車死亡。(圖／中華自行車騎士協會提供）

記者吳銘峯／台北報導

郭姓男子參加「中華民國自行車騎士協會」在2014年舉辦的「AMD環臺東自行車賽」並繳交含保險的2千元報名費，結果發生擦撞而人車倒地，送醫不治身亡。家屬原本以為可以獲得保險理賠，但因協會未將自行車賽列為投保事項，而無法獲償。家屬起訴求償，一二審均不准，但高院更一審逆轉改判協會須賠償83萬餘元確定。

判決指出，「中華民國自行車騎士協會」在2014年4月12-13日舉辦「2014環花東國際自行車大賽系列活動」之後名稱變更為「AMD 環臺東自行車賽」，活動全程在臺東縣境內舉辦。郭姓男子報名參加，並繳交報名費2000元，報名簡章註明「費用內容：含保險、環花東紀念衫....」。

不過活動當天下雨，場地濕滑，郭男於4月12日上午10時20分許，騎經臺東縣臺11線省道92公里以南約50公尺處，與其他參賽選手因擠迫發生擦撞而人車倒地，經送醫救治，於當月24日死亡。家屬原本以為郭男有投保，應該可以獲得理賠，但沒想到協會所投保的（旅行平安險、公共意外責任險）保險契約，竟將自行車賽列為不保事項，結果家屬不能獲得理賠。家屬不滿，認為協會應該負責，因此起訴，求償200萬元。

法院審理時，協會拒絕賠償，辯稱已按報名簡章投保公共意外責任險，無可歸責；另外比賽事前規劃、維安交管等均按相關規定辦理，並無過失。一二審法院均採信，駁回家屬請求。

案經最高法院廢棄發回高等法院更一審，更審法院卻出現逆轉判決。高院認為，雖然協會確已為參賽選手投保「旅行平安保險」及「大會公共意外責任險」，但根據報名簡章，參賽者必認定協會負有對參賽者投保完善保險以保障其生命、身體安全之義務。另外旅行平安保險對於參賽選手之生命、身體安全核屬最大之保障。顯然參賽之郭男係協會將投保旅行平安保險方決定參與賽事，即便協會在賽前公告「本賽事投保『大會公共意外責任險』」，仍不能免除投保旅行平安保險（不得將自行車賽列為不保事項）之義務。

因此更審法院依照《民法》「債務不履行」相關規定，認為協會依簡章之記載，僅投保「旅行平安保險」及「大會公共意外責任險」不符債之本旨給付，而有因可歸責於債務人（協會）之事由，致為不完全給付之情事，改認定協會必須賠償。而雖然家屬認為應該理賠200萬元，但高院根據報名費為2500元的旅遊平安險100萬元計算比例，改判決協會應理賠831480元。全案確定。