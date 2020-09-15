回郵贈書！李永然律師教你認識老屋重建

▲全國住宅總量屋齡三十年以上的老屋約為384萬戶，屋齡二十年後更高達740萬戶，不符合高齡化社會居住需求。（圖／記者湯興漢攝）

記者王淑君／綜合報導

高齡化社會對於無障礙居住環境需求日殷，但台灣都會區老舊房子太多，且早期公寓沒有設置電梯，對於長者相當不便。為此，政府積極推動都市更新，但因發生「文林苑都市更新爭議案」，使得都市更新大受影響；加上《都市更新條例》（以下簡稱《都更條例》）因大法官會議釋字第709號解釋，認為有部分條文違憲，使得條例修正草案送入立法院修正，都市更新進入牛步化階段。

據統計，全國住宅總量屋齡三十年以上的老屋約為384萬戶，屋齡二十年後更高達740萬戶。在《都更條例》部分條例被大法官宣告違憲而必須修法，為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物重建，立法院三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（以下簡稱《危老條例》），自2017年5月12日起施行。而卡關多年的《都更條例》，終經立法院三讀通過，新修正條文自2019年2月1日起正式生效。

在《都更條例》修正公布前，《危老條例》是老舊房屋更新的最佳選擇，但隨著《都更條例》修正公布，到底《都更條例》與《危老條例》有何差別？兩者目標一致，都是老屋砍掉重練，但其實又有些許區別。

申請門檻和面積是《都更條例》與《危老條例》兩者最大不同之處。危老重建的申請門檻較低，只要符合三十年以上、房屋有安全之虞，或是無電梯者，都可以申請，且申請面積沒有限制；都更的面積則至少要在一千平方公尺以上，且得位於都市更新地區或都市更新單元。因此，面積小的基地適合走審核速度快、門檻較低的危老整建；若面積夠大，則適合採用都更模式，因為可享有較高的容積率。

老屋重建成為趨勢，加上居住安全、都市建築腹地日漸減少等考量，為了讓民眾了解《都更條例》和《危老條例》，維護自身權益，同時不再視老屋重建為怪獸，永然聯合法律事務所所長李永然律師企畫《危老及都市更新法律實務手冊》，率領永然聯合法律事務所台北所、桃園所及高雄所律師與永然地政士聯合事務所李廷鈞地政士共同執筆，解說老屋重建應有的認識及相關事項，同時也邀請實務上推動危老重建的台北市危老重建工作站內湖AIT站李文嬌站長分享推動心得，協助民眾了解老屋問題，解決老屋危機。

《危老及都市更新法律實務手冊》由永然法律基金會與台北市危老重建工作站內湖AIT站、21世紀不動產內湖AIT店捐印。手冊內容共分成三大部分：一、危老重建篇；二、都市更新篇；三、危老重建與都市更新稅賦篇。欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站！

▼李永然律師企畫《危老及都市更新法律實務手冊》，歡迎回郵索取。（圖／永然法律基金會提供）