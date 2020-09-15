花蓮婦癲癇發作騎車摔倒！腳傷12公分見骨　警飛車載消防隊送醫

▲李婦左腳約12公分長的傷口，深約4公分幾可見骨。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名李姓婦女日前從卓溪鄉立山村山里部落騎機車下山到醫院照顧住院的丈夫，途中突然癲癇發作，人車倒在山區道路上，全身不停的抽搐抖動，適巧有員警經過立刻上前協助救護，並發現該婦左腳有老大一條傷口深可見骨，員警立刻駕駛私車將婦人載下山至消防分隊，由分隊救護車將其送醫緊急治療，部落不少族人目睹這驚險一幕，對員警救人善舉及處事的果斷迅速，讚許有加。



花蓮縣警察局玉里分局立山派出所警員蕭春林，日前到分局參加常年訓練，當日早上近8時行經花66線1.5公里處時發現有一名婦人倒在路邊哀嚎，蕭員立即下車察看關心。

▲員警開車將李婦送至消防隊再由救護車送醫急救。

員警發現李婦身上多處受傷，再細看之下發現李女左腳約有12公分長的傷口，深度約4公分，深可見骨，遂當機立斷將婦人攙扶上車，緊急載下山送至三民消防分隊，再轉送玉里榮民醫院救治。

警員蕭春林表示，李姓婦人年約51歲住立山村山里部落，當天早上騎乘機車帶著行李前往玉里榮民醫院照顧因病住院，行動不便的丈夫，未料途中因癲癇症突然發作跌倒，致其身上多處受傷，尤其左腳最為嚴重。

由於李婦身上因無手機可聯絡家人，基於安全考量，便主動陪同至醫院協助辦理相關手續及聯繫家屬，事後當事人及家屬對員警的幫助感激不已，蕭員則謙虛的說，當時狀況這麼緊急，遇上了根本沒多想，只是想要幫忙，警察除了維護治安、交通外，主動關懷民眾與救助弱勢也是職責之一。

玉里分局長陳蔚文表示，家中如有癲癇病史者，應多加關懷儘量避免單獨外出，以防外出時病發無法即時救治，衍生危險。

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