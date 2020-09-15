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陸成功於黃海發射長征火箭　飛行路徑疑「穿越台灣上空」

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▲▼陸成功於黃海發射長征火箭　飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／新華視點）

▲長征十一號火箭於15日上午成功在黃海上發射。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸15日上午在黃海海域成功發射一枚長征十一號海射運載火箭，以「一箭九星」方式將「吉林一號」高分03-1組衛星送入預定軌道。據大陸自媒體「CHINA航天」指出，火箭飛行的路徑包含台灣上空，「要從中國台灣島上飛過。」

▲▼陸成功於黃海發射長征火箭　飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／新華視點）

根據陸媒報導，「吉林一號」高分03-1組衛星由長光衛星技術有限公司研製，其中包括「嗶哩嗶哩視頻衛星」、「央視頻號衛星」在內的3顆視頻成像模式衛星和6顆推掃成像模式衛星，主要用於獲取高分辨率可見光推掃影像和視頻影像，將為我國國土資源普查、城市規劃、災害監測等提供遙感服務。

▼流傳的路徑圖顯示火箭從台灣上空飛過。（圖／翻攝自China航天）

▲大陸宣布海上發射長征火箭，點名飛過「中國台灣島上空」。（圖／翻攝自China航天微博）

中國運載火箭技術研究院長征十一號運載火箭副總指揮金鑫表示，此次發射任務是一次真正意義上的海上商業應用發射，不僅一次性將吉林長光衛星有限公司研製的9顆吉林一號高分03組衛星送入太陽同步軌道，完成了同一個軌道面的部署，而且進一步優化海上發射技術流程，提升海上發射技術的安全性和可靠性，為未來實現海上發射常態化、高頻次奠定了基礎。

值得注意的是，該枚火箭發射的前一天，大陸自媒體「CHINA航天」在微博貼出了火箭飛行的路徑圖，顯示將穿越台灣、菲律賓、馬來西亞砂拉越，以及印尼婆羅洲的上空，朝著南海方向飛行。

「CHINA航天」還特別在貼文中強調，該枚火箭會「從中國台灣島上空飛過」，並在文末放上了兩個「偷笑」的表情符號，引來了許多大陸網友的留言，認為火箭「飛過台灣上空」具有特別意義。

▲▼陸成功於黃海發射長征火箭　飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／翻攝微博）

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