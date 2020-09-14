遭控挪用基金會1.24億元　孫道存遭限制出境出海8個月

▲孫道存。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，遭檢方指控，涉嫌侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民（孫道存之父）文教基金會」公益資金1.24億元，提起公訴，一審將他判刑1年6月，目前上訴二審高等法院審理中。但高院認為有限制出境、限制出海之必要，裁定即日起限制8個月。

孫道存與太電前財務長胡洪九，2人涉嫌掏空太電200億元，最高法院最後將孫道存判刑3年定讞。2人在2017年9月間相繼發監執行。孫道存服刑期間表現良好，發監沒多久就獲准到八德外役監服刑，並被分配到園藝隊當園丁。他在今年元旦因刑滿出獄，但又捲入另外的案件中。

由於孫道存先前因欠稅1.2億元，差點遭到行政執行官聲請管收，但他隨即掏出1.2億元，繳完欠稅罰鍰，終於免得牢獄之災。但檢方懷疑他的資金來源，經過清查過後，發現他涉嫌長期挪用「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」2基金會的資金，有「公益侵占」罪嫌的問題。

檢方他刑滿出獄後，隨即向法院聲請羈押。孫道存雖然強調家中仍有96歲高齡老母需要照顧，況且女兒孫芸芸以及女婿、微風集團董事長廖鎮漢都可幫忙還債，極力承諾自己不會逃亡，但法院仍裁定羈押禁見。而案件審理過程中，孫道存認罪，最後一審法院速審速結，將他判刑1年半。

案經上訴二審，高等法院收案審理，認為孫道存可能有逃亡之虞，因此有限制出境、限制出海的必要，裁定他自9月13日起，限制出境、限制出海共8個月。本案仍可抗告。