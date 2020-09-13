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拒當銀髮月光族！　退休理財善用「低保費」變額壽險存養老金

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲專家建議，退休理財可從低保費、高保障的變額壽險著手，避免未來淪為銀髮月光族。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

目前退休理財普遍存在「知易行難」，尤其往往因為工作忙碌或是還有房貸、子女養育費用等負擔，導致出現「退休準備拖延症候群」。中國人壽建議，可先選擇從低保費、高保障的商品開始，像是透過變額壽險，一方面能夠逐步提高保障，一方面也有機會增加資產，提前開始準備退休金，避免未來淪為「銀髮月光族」。

從理財角度來看，絕大多數的人都必須面對一個狀況，就是必須趁著還有工作收入時，為未來沒有工作收入時的生活費用做準備；尤其又想要維持一定生活水準時，如何有效率規劃更顯重要。

變額壽險結合「保險」、「投資」二種功能，除了可按每月薪資收入規劃，定期定額繳交目標保險費之外，若有額外收入或領取獎金時，還能單筆申請繳交超額保險費，增加投資金額，保戶的整體資金運用相對具有彈性。

至於「投資」功能方面，提供包括全權委託管理帳戶、一般共同基金、母子基金機制與貨幣帳戶。標的風險屬性含高、中、低風險，投資區域或產業包含了國內外之多種投資標的，可依據所設定投資目標及對風險的承受能力自由組合標的，完整規劃資產配置，並透過電腦系統化動態的「自動轉換」、「自動停利」、「自動加碼」、「自動停損」機制，讓投資回歸於理性，有效分散風險，爭取景氣循環長期報酬，幫助客戶有紀律的累積退休金。

保險屬於長期資產配置的規劃工具，中國人壽呼籲，民眾投保後若未能持續繳費，有可能影響保單效力。至於保單帳戶價值會隨所選擇的投資標的績效波動，非屬保證給付項目，建議按照自身的風險承受程度，選擇適合的投資標的，才能規劃最符合自己需求的保險商品。

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