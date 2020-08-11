桃園民宿管家學校主題工作坊　40種旅遊體驗課程開放報名

▲桃園民宿管家學校主題工作坊，推出40種旅遊體驗課程開放報名。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀光旅遊局推出桃園民宿管家學校主題工作坊，於9、10月在拉拉山、小烏來、大溪及龍潭等區，邀請當地民宿觀光業者參與課程，各區各招生35名當地業者，共分4梯次、140個名額，推出高達40種旅遊體驗課程，協助民宿主人提供更多元的特色產品，即日起開放報名，額滿為止！

市府觀旅局指出，桃園早期民宿均集中於復興區拉拉山，僅有少數民宿分布於平地，近年來配合民宿管理辦法修法，市府積極設法輔導，並於2019年起開辦「民宿管家學校」，目前桃園民宿除拉拉山外亦多家分布於復興區小烏來、大溪老城區及龍潭區等區域，各具不同特色。

像是拉拉山是水蜜桃及神木的故鄉、小烏來有天空步道及宇內溪讓你涼快一夏、大溪可體驗老城及工藝之美、龍潭為客家重鎮還有石門運動樂趣，本次民宿管家學校亦針對這四個區域的特色設計不同主題工作坊，開放相關業者報名體驗。

桃園民宿管家學校主題工作坊，串連在地民宿與業者規劃40種在地專屬課程，主要招收桃園旅宿、休閒觀光旅遊等相關業者，每梯次預定招生35名，合計140個名額，即日起開放報名，名額有限，額滿為止！

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