Let's Do It！　光華響應2020年世界清潔日

▲光華高中響應2020年世界清潔日，號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中響應「世界清潔日」，利用週末上午號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力，同時，下午也透過寶特瓶再回收，化腐朽為神奇的藝術課程，讓假日生活不但充實，而且充滿感恩之心。

每年9月的第3個週末是世界清潔日，光華提前於第2個週末師生動起來，用行動清掃校園、撿拾社區菸蒂、落葉、垃圾…，透過清掃環境，敦親睦鄰，實踐愛護學校更擴及家園、社區，打造更美好的環境。校長張淑霞勉勵所有參與的師生，不是只有「今天」是世界清潔日，而是「天天」都是世界清潔日，每一天做好「清潔地球．環保台灣」的實際行動是每一個人的責任。

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上午走入社區，一路遇到的鄰居伯伯、奶奶都為學生們打氣，頓時，讓社區服務充滿溫馨和感動。只是到了清掃接近尾聲，突然天公不作美，大雨傾盆而下，師生不得不先在騎樓等雨停，而眼看雨遲遲不停…。

多媒體設計科吳立凡回憶道：「老師們請有帶傘的同學用接力的方式把同學一次次送到馬路對面，看到老師下著大雨拿著一堆雨傘來來回回跑，這景象讓我非常的感動，也非常的感謝。」

國中部潘芷芸表示：「我今天撿拾最多的是煙蒂和檳榔渣，我一邊撿，心裡想著如果煙蒂和檳榔渣能變少那該多好，不但可以讓我們的社區更乾淨，而且也表示抽煙嚼檳榔的人變少了，人也變健康了。」

此外，嘉南藥理大學徐又非教授也帶來「環保DIY-創意藝『塑』」的課程，將寶特瓶的「塑製垃圾」回收再利用，製作成栩栩如生的手工塑膠花，傳達給學生環保意識與樂活的生活態度。

餐飲管理科鍾逸柔表示：原來寶特瓶可以做成漂亮的花朵，把它插在瓶子裡，彷彿就像真花一樣美麗，廢物利用真的很有趣！徐傑鋒則認為資源回收物經過改造後，不僅達到美化環境的效果，更能創造出嶄新的美學價值。郭承融詼諧的表示：今天發現自己的手作技術很成熟，大概是餐飲科果雕課程訓練出來的，所以每一朵花都各具特色，集聚起來就成為獨一無二的創作。

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