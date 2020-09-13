　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Let's Do It！　光華響應2020年世界清潔日

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲光華高中響應2020年世界清潔日，號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲光華高中響應2020年世界清潔日，號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中響應「世界清潔日」，利用週末上午號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力，同時，下午也透過寶特瓶再回收，化腐朽為神奇的藝術課程，讓假日生活不但充實，而且充滿感恩之心。

每年9月的第3個週末是世界清潔日，光華提前於第2個週末師生動起來，用行動清掃校園、撿拾社區菸蒂、落葉、垃圾…，透過清掃環境，敦親睦鄰，實踐愛護學校更擴及家園、社區，打造更美好的環境。校長張淑霞勉勵所有參與的師生，不是只有「今天」是世界清潔日，而是「天天」都是世界清潔日，每一天做好「清潔地球．環保台灣」的實際行動是每一個人的責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上午走入社區，一路遇到的鄰居伯伯、奶奶都為學生們打氣，頓時，讓社區服務充滿溫馨和感動。只是到了清掃接近尾聲，突然天公不作美，大雨傾盆而下，師生不得不先在騎樓等雨停，而眼看雨遲遲不停…。

▲光華高中響應2020年世界清潔日，號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

多媒體設計科吳立凡回憶道：「老師們請有帶傘的同學用接力的方式把同學一次次送到馬路對面，看到老師下著大雨拿著一堆雨傘來來回回跑，這景象讓我非常的感動，也非常的感謝。」

國中部潘芷芸表示：「我今天撿拾最多的是煙蒂和檳榔渣，我一邊撿，心裡想著如果煙蒂和檳榔渣能變少那該多好，不但可以讓我們的社區更乾淨，而且也表示抽煙嚼檳榔的人變少了，人也變健康了。」

▲光華高中響應2020年世界清潔日，號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，嘉南藥理大學徐又非教授也帶來「環保DIY-創意藝『塑』」的課程，將寶特瓶的「塑製垃圾」回收再利用，製作成栩栩如生的手工塑膠花，傳達給學生環保意識與樂活的生活態度。

▲光華高中響應2020年世界清潔日，號召師生90人，從清潔學校開始，進而走入社區，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

餐飲管理科鍾逸柔表示：原來寶特瓶可以做成漂亮的花朵，把它插在瓶子裡，彷彿就像真花一樣美麗，廢物利用真的很有趣！徐傑鋒則認為資源回收物經過改造後，不僅達到美化環境的效果，更能創造出嶄新的美學價值。郭承融詼諧的表示：今天發現自己的手作技術很成熟，大概是餐飲科果雕課程訓練出來的，所以每一朵花都各具特色，集聚起來就成為獨一無二的創作。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　
南投露營生還女子「聽轟隆水聲」爬車頂逃命！還原現場：他們瞬間
美國隊長手滑PO「清晰私處」　6照5影全曝光
快訊／豪雨狂炸士林外雙溪溪水暴漲！2釣客遭沖走搶救中
快訊／7歲男童母親遺體尋獲　南投露營遊客2死2失蹤
「我討厭處女」丁允恭親吐性癖好　PTT帳號發言全遭起底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寶寶半夜喝4次奶！　年輕媽崩潰「每天睡不到2小時」：好想塞回去

客人要求放門口！外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

生日收到「過世哥哥」LINE：我會永遠保護妳　她接起弟電話又哭了

88歲永康豆花伯遭棄單！屁孩認了「是我們做的」　訕笑曝長期惡行

雙魚男一看「女友身分證」秒提分　網聽真實原因全傻了：大開眼界

Let's Do It！　光華響應2020年世界清潔日

快訊／士林、北投雨勢加劇！台北升級大豪雨特報　雨彈狂炸北北基

安平觀音亭中元「瑜珈焰口法會」　法會殊勝圓滿

影／天菜帥弟回台灣讀書！「姊姊們怕他長不高」狂餵食...變另一個人

快訊／基隆豪雨狂炸！多處路段淹水　家門前驚見「長黃河」

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

寶寶半夜喝4次奶！　年輕媽崩潰「每天睡不到2小時」：好想塞回去

客人要求放門口！外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

生日收到「過世哥哥」LINE：我會永遠保護妳　她接起弟電話又哭了

88歲永康豆花伯遭棄單！屁孩認了「是我們做的」　訕笑曝長期惡行

雙魚男一看「女友身分證」秒提分　網聽真實原因全傻了：大開眼界

Let's Do It！　光華響應2020年世界清潔日

快訊／士林、北投雨勢加劇！台北升級大豪雨特報　雨彈狂炸北北基

安平觀音亭中元「瑜珈焰口法會」　法會殊勝圓滿

影／天菜帥弟回台灣讀書！「姊姊們怕他長不高」狂餵食...變另一個人

快訊／基隆豪雨狂炸！多處路段淹水　家門前驚見「長黃河」

「J女郎」李心艾大走鐘！目測暴肥20公斤　整個人腫一圈膨脹1.5倍

江啟臣回豐原喜曝「反美豬公投連署」破萬份！　盧秀燕到場力挺

愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

台電：武界壩閘門2度異常　通令所有水力電廠關閘門控制電源「檢查確認」！

醫生嗆「質疑專業」病人高血壓轉加護病房　玉兔背黑鍋爆內幕

香港上演逃離潮！第一季永久離港7600宗　「走資155億」創新高

侯漢廷批民進黨犧牲人民健康：跟丁允恭一樣渣請改名「毒豬黨」

愛犬去放風！草地中多出一尊「灰狼雕像」　媽傻眼：我的狗呢

忽冷忽熱身體毛病多！醫曝「保護力失調」5前兆…常常嘴破要小心

快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　同仁聞訊不捨

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

4天4夜台東登山　一人要價9萬8千元

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

11號颱風「紅霞」　最快今生成

快訊／雨區擴大！北北基豪大雨特報　全台午後防雷雨彈

超大咖男神驚現好市多　粉絲嗨：根本中樂透

即／基隆豪雨狂炸！多處路段淹水　家門前驚見「長黃河」

大雷雨彈襲　北北基豪大雨特報　

買泡麵蓋子掀不完！網揭：內有洋蔥

台鐵死傷事故　羅東站列車延誤

更多熱門

相關新聞

光華設計群以扇畫古人擬古又出新

光華設計群以扇畫古人擬古又出新

當「古文」可以成為畫作，相信上課會變得更有趣，「古人」栩栩如生的出現在扇子裡，這是需要未來想像的創作空間，以及紮實的繪畫技巧，光華高中國文科和美術科教師長期共備，融入設計群科特色，發展出許多具有文學特色的畫作。

光華流行服飾榮獲全國專題第一名

光華流行服飾榮獲全國專題第一名

光華綜高生用手傳遞幸福的溫度

光華綜高生用手傳遞幸福的溫度

台南光華多媒體設計科主題展登場

台南光華多媒體設計科主題展登場

光華高中「防疫口罩套後援隊」　用專業貢獻社會

光華高中「防疫口罩套後援隊」　用專業貢獻社會

關鍵字：

光華世界清潔日

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面