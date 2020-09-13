基隆金髮少女上車失聯7天！父崩潰尋人　2警逮誘拐男掛彩

▲基隆15歲金髮少女失聯7天，讓爸爸非常擔心。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆市一名染金髮的15歲少女5日出門就失聯，讓父親急得報案協尋，親友也擔心地PO文求助。基隆警方12日晚間找到少女，並將誘拐的20歲賴姓男子帶回警局，漏夜釐清兩人的關係、這段時間究竟去哪，以及是否有性侵發生。

基隆一名男網友以「請大家協尋朋友女兒」為題PO文，指出屠姓好友的15歲女兒5日（六）在基隆中平街被一名20歲左右的男子載上車後失聯，希望大家有看到少女可以立刻打電話給屠父，讓父女團聚。

由於日前才爆發高雄少女失聯66小時事件，警方獲報後格外重視。據《聯合報》報導，基隆市警局長林炎田要求成立專案小組尋人，避免再有少女遭囚。

▲網友看到貼文紛紛幫忙協尋，基隆警方也組成專案小組尋人。（圖／翻攝臉書）



透過監視器追蹤載走少女的車輛後，警方查出載走少女的是20歲賴姓男子，並於12日晚間循線逮捕賴男，找到失聯少女，目前正在漏夜釐清案情。

屠父的親友也在臉書PO文說，感謝所有網友的幫忙，「感謝基隆四分局警察尋找地當下不畏懼攔截誘拐少女的人（誘拐男），再度感謝兩位受傷的員警。」

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▼少女親友感謝員警協尋。（圖／翻攝臉書）

