不滿找不到太陽花施暴警…潑漆遭判刑　「DPP高升的請找回良心」

記者羅志華／台北報導

民進黨青年部主任吳濬彥等6人於2018年3月間，不滿太陽花323暴力驅離已4周年，卻仍找不到當時施暴的警員，於凌晨到行政院、警政署前潑漆，警政署圍牆上更被潑上「交出323暴警」字樣，檢方依侮辱公署、毀損等罪起訴，台北地院9日依毀損罪，判6人拘役30日。司改會於宣判後召開記者會，參與人張迪皓表示，希望在太陽花中進入民進黨、目前在廟堂上的人，能找回良心，幫忙找出當初施暴的警察。

▲6人不滿太陽花找不到施暴警，於2018年到行政院、警政署潑漆，遭判拘役30日，司改會召開記者會。（圖／記者羅志華攝）

張迪皓表示，法院覺得6人有罪，但他們自認沒錯，行動的目的是要提醒政府，當初打人的暴警至今還沒交出來，以前不期待國民黨，但現在已是民進黨執政，甚至太陽花的參與者中，有不少都已加入民進黨、甚至擔任民代在廟堂之上，請他們想起當初一起在街頭的同志，被打了、受傷了，「請他們找回自己的良心，把當初打人的報警交出來」。

▲行動人之一、也是太陽花參與者的張迪皓表示，希望太陽花裡進民進黨的找回良心，幫忙交出施暴警察。（圖／記者羅志華攝）

司改會律師林俊宏表示，雖然法院在侮辱公署部分判無罪，但當初6人僅是在拒馬、大門上潑漆，並未造成物品功能上的缺損，甚至在起訴前，那些漆就已經被處理玩了，他們不明白為何這樣會被判毀損罪；另外，林俊宏律師認為，侮辱公署罪是威權時代留下的法條，於審理期間要求法院對此釋憲卻未被接受，目前法條中還有許多威權時代的遺產，應予以剔除，義務律師團將與當事人研擬是否上訴。

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