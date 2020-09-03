最期待國軍改革的事？張延廷：教育弄好，士氣領導就會好

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為慶祝九三軍人節，國防部近期陸續推出職棒開球、香堤嘉年華等系列活動，吸引全民參與，另有不少商家響應推出敬軍優惠專案，軍民同歡。談起最期待國軍改革的事，前空軍副司令張延廷今在ETtoday新聞雲《雲端最前線》中直言，學術、專業隔行如隔山，「你只要把教育弄好，國軍的戰力、士氣、管理、領導就會好！」

▲前空軍副司令張延廷。（圖／翻攝雲端最前線）



張延廷在今年5月屆退，他是國軍首位具有正教授資格的將軍，並時常投書媒體抒發己見、力挺國軍。他今日沈重指出，國軍的教育不行，因為當校長的都沒有教授、副教授、助理教授甚至講師，若國防大學校長的學歷比學生還低，「你當校長怎麼去指導？」學術、專業隔行如隔山，但只要把教育弄好，國軍的戰力、士氣、管理、領導就會好。

談起年金改革衝擊，張延廷則說，自認大家多少會受到一些影響，因為人都有自利動機，心裡會受影響，但「嚴重倒不至於」，因為最重要的是有沒有得到尊重、尊敬，這不是錢能解決的。他並說，軍人日以繼夜，犧牲個人自由、家庭，應該讓他們感到受尊敬、尊重，罵「米蟲」是很傷人的，「他要的是這個（尊重）， 這是無價的！」

至於近期台海情勢緊張，國軍軍心是否不穩？張延廷說，這要從兩方面來看，面對中方，槍口、砲口是一致的，非常明確，「這個軍心非常穩」，但對內就不穩了，內部的領導、士氣、管理，這是一種領導藝術，出現軍紀事件、弊案，「軍心會穩嗎？人民支持夠不夠？」一個阿帕契事件，或洪仲丘事件，「軍心會穩嗎？所以內部來說是有問題的！」

「對外砲口一致，我有信心！」張延廷強調，對外敵人是誰很清楚，但對內就是管理公不公平、公不公正，以及領導人夠不夠讓大家信服；若是學歷、經歷、能力都好，大家會信服，「但你若是靠『變色龍』上來的，軍心會穩嗎？」

被問及前總統馬英九「首戰即終戰」一說，張延廷兩部份分析，首先「國軍禁得起打」，要奪取制空權，「沒拿到空軍怎麼過來？」而奪取制空權不是3、2天，沒有一週、一個月是拿不下來的。他進一步說，從美國方面思考，馬英九強調的是「哀兵必勝」，用哀兵、不要挑釁，但也不要怕打仗。

張延廷解釋，自己去過美國蘭德智庫好幾次，美方稱18次兵推美軍都敗，但事實上美國的國防預算7640億，一定會打勝，美方卻說一定敗，是要找問題、找缺點，「這才是對的」。他說，相關說法應被客觀解讀，「我們不夠、會敗，所以要好好努力、加強戰備、經營士氣」。

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