蘋果發布 iOS 14 新規則　App Store 遊戲串流添限制

▲iOS 14 。（圖／截自YouTube／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果最新的操作系統 iOS 14 發布在即，週五他們修改了 App Store 的指南，蘋果員工將依照這些新規定來批准或拒絕 App Store 的 App 上架和更新，估計 iOS 14 將可能在本月發布。

據《CNBC》報導，最新的重大更新涉及遊戲串流媒體服務，微軟（Microsoft）和臉書（Facebook）最近公開表示，蘋果的規定限制了它們的遊戲 App 在 iPhone 和 iPad 上的功能，微軟的 xCloud 服務不適用 iOS，臉書的遊戲 App 也沒有 iPhone 版本。

蘋果明確表示，允許使用遊戲串流媒體服務，例如 Google Stadia 和 Microsoft xCloud，但附帶條件是串流服務中提供的遊戲必須直接從 App Store 下載。若遊戲串流媒體服務擁有100款遊戲，這些遊戲每個都需要一個單獨的 App Store 列表，以及與蘋果開發者關係。所有遊戲和商店都需要使用蘋果的付款處理系統，提供應用內購買，而蘋果會收取 30％ 費用。

蘋果的新規則顯示，蘋果對自家平台的控制與新興遊戲服務之間的緊張關係，遊戲串流媒體服務希望成為遊戲製造商平台，例如可以批准單一遊戲或決定提供哪些遊戲；但是蘋果希望串流媒體服務更像是遊戲套裝軟體，需要對每個單一遊戲進行審查。