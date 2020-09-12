　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果發布 iOS 14 新規則　App Store 遊戲串流添限制

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iOS 14,WWDC。（圖／截自YouTube／Apple）

▲iOS 14 。（圖／截自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果最新的操作系統 iOS 14 發布在即，週五他們修改了 App Store 的指南，蘋果員工將依照這些新規定來批准或拒絕 App Store 的 App 上架和更新，估計 iOS 14 將可能在本月發布。

《CNBC》報導，最新的重大更新涉及遊戲串流媒體服務，微軟（Microsoft）和臉書（Facebook）最近公開表示，蘋果的規定限制了它們的遊戲 App 在 iPhone 和 iPad 上的功能，微軟的 xCloud 服務不適用 iOS，臉書的遊戲 App 也沒有 iPhone 版本。

蘋果明確表示，允許使用遊戲串流媒體服務，例如 Google Stadia 和 Microsoft xCloud，但附帶條件是串流服務中提供的遊戲必須直接從 App Store 下載。若遊戲串流媒體服務擁有100款遊戲，這些遊戲每個都需要一個單獨的 App Store 列表，以及與蘋果開發者關係。所有遊戲和商店都需要使用蘋果的付款處理系統，提供應用內購買，而蘋果會收取 30％ 費用。

蘋果的新規則顯示，蘋果對自家平台的控制與新興遊戲服務之間的緊張關係，遊戲串流媒體服務希望成為遊戲製造商平台，例如可以批准單一遊戲或決定提供哪些遊戲；但是蘋果希望串流媒體服務更像是遊戲套裝軟體，需要對每個單一遊戲進行審查。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／北市知名電影院「噁男坐少女旁露鳥DIY」！　媽轉頭怒逮
新北、基隆升級豪大雨特報！　18縣市注意雨彈
「4生肖」財運大爆漲！　TOP 2還帶旺親友
只顧搶口罩！小孩「弄翻整鍋茶葉蛋」被燙狂哭　大媽反應扯爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果發布 iOS 14 新規則　App Store 遊戲串流添限制

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

一組要價112,888元　三星Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版開箱

微軟手機 Surface Duo 今上市！　起價 1,399 美元

Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看！　iOS 14 搶先 iPhone 12 登場

水上門市與巨型體驗店！蘋果、三星、華為門市設計大比拼

安卓用戶下載App不怕沒網路了！　Google Play 將提供P2P共享應用功能

iPhone 摺疊機可望明年推出？　三星成顯示器主要供應商

打掃別再乾濕分離！LG A9 K系列一機多用　乾吸濕拖一次搞定才是真乾淨

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

蘋果發布 iOS 14 新規則　App Store 遊戲串流添限制

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

一組要價112,888元　三星Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版開箱

微軟手機 Surface Duo 今上市！　起價 1,399 美元

Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看！　iOS 14 搶先 iPhone 12 登場

水上門市與巨型體驗店！蘋果、三星、華為門市設計大比拼

安卓用戶下載App不怕沒網路了！　Google Play 將提供P2P共享應用功能

iPhone 摺疊機可望明年推出？　三星成顯示器主要供應商

打掃別再乾濕分離！LG A9 K系列一機多用　乾吸濕拖一次搞定才是真乾淨

就是要讓你的錢包不能呼吸！《鬼滅之刃》罐裝咖啡　28款圖案快來蒐集

午睡突勃起！35歲男一翻身「咔嚓」斷裂...醫一看大驚：已成茄子色

「最萌館長」花式上槓空轉1圈！　網融化：想要這個教練

公共電費異常飆高！他到售樓處一看：會議室養了「200多條娃娃魚」

金曲獎入圍大贏家阿爆熱鬧開唱　竟放話：想退票的可以退！　

KAWASAKI「機械增壓重機Z H2」賽道試駕！油門轉下去前輪就離地

批發價破330元比雞肉貴　農糧署：加速進口不帶土蒜頭

「凍齡玉女」蘇慧倫等30年絕美開唱　唱一半突驚呼：我肩帶掉了！

熟女凌晨搭Uber「被猛問性生活」！他關App免費載…轉進暗巷硬上

一銀數位帳戶　7歲以上的未成年人也可開戶

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

3C家電熱門新聞

安卓用戶下載App不怕沒網路了！　Google Play 將提供P2P共享應用功能

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

爆料大神： 蘋果9/16發表會沒iPhone

微軟手機 Surface Duo 今上市！　起價 1,399 美元

爆料指iPhone 12於10月13日發表

即／Messenger、IG救世更新檔終於來了

Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看！　iOS 14 搶先 iPhone 12 登場

iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

果粉樂了！Google地圖「重回Apple Watch」　超強新亮點曝

Apple釋出iPhone 12邀請函

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

Sony智慧降噪耳機　把旅程升級頭等艙

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

即／台南18歲女租屋處12樓墜落亡　鄰居嚇傻

重機隧道裡停下求別逼車　慘遭開罰2萬4

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面