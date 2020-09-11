染眉毛招桃花…嘉義男整坨塗上「慘變兩津勘吉」！本人出面回應

▲男子染髮前還拍了帥照，殊不知清了半個小時，眉毛上的染劑還是洗不掉。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）



記者柯振中／綜合報導

嘉義有名男子看網路影片學習染髮，順便想要染眉毛，沒想到等到著色完成，眉毛上多餘的染劑無論如何也洗不掉，只能發文上網求助，瞬間引起一陣哄笑。事後，他也在鏡頭前公開了搶救過程，原來是拿高粱酒狂擦，將近2個小時的時間，才終於把染劑全部擦掉。

這名男子在臉書社團「爆廢公社二館」上分享，他10日晚上看著YouTube影片學習染髮，連著眉毛一起染，想要改運、招桃花，整個過程還拍照記錄，沒想到準備清洗染劑時，竟然發生悲劇，眉毛上多餘的染劑無論如何也清洗不掉。

依據男子PO出的照片，他在眉毛上塗了厚厚一層的染劑，看起來宛如日本漫畫主角「兩津勘吉」，看起來十分逗趣。受到眉毛的影響，他原先在嘉義開設電子產品店，還因此宣布緊急店休，禁止任何人視訊通話。

▼男子最後補救成功，但眉毛上的皮膚看起來顏色還是怪怪的。（圖／翻攝《東森新聞》）



眾多網友看完照片，感到十分好笑，在留言區鬧成一團。此外，也有人建議，可以使用卸妝油、香水、定型液、米酒等物清洗，看能不能洗掉多餘的染劑。

事後，男子接受媒體採訪時，眉毛已經恢復正常，雖然過程出糗，還是成功救了回來。至於是如何恢復的，男子說，他把網友推薦的清洗液全部試了一遍，發現高粱酒有用，因此用力擦洗了2個小時，雖然目前還有殘留一些染劑，但總算能夠出門見人了。

對此，理髮廳設計師則說，在染眉毛時，他們通常不會將整坨染劑塗在眉毛上，而是會沾在棉花棒，再用棉花棒輕輕刷過眉毛，才不會出現像男子一樣的悲劇。

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