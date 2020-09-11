　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口罩國家隊連爆假MIT混充　侯友宜挺中央：強制鋼印是好方式

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

為杜絕黑心口罩混充再度發生，政府強制兩週內全面回收醫療口罩，進行逐片鋼印，部分廠商反映人力不足與增加工時問題。對此，新北市長侯友宜11日回應，若能多一層保障，確保口罩國家隊的品質，鋼印是個好方式。

繼新北市口罩場「加利科技」之後，口罩國家隊再爆出彰化廠商「豪品」進口中國大陸製的口罩，將其偽標成MIT醫療用口罩流入市面，已售出近200萬片，彰化檢警前天深夜搜索豪品公司和工廠、倉庫，約談呂姓負責人到案，訊後命200萬元交保。

為避免混充口罩事件重演，衛福部日前表示，未來台灣製的口罩必須逐片印上 MD 或 Medical 的鋼印，且須標示 Made In Taiwan (MIT)，以方便民眾辨識。

對此，侯友宜表示，如果能多一層保障，確保國家對口罩品質，鋼印是個好方式。保護國民健康必須嚴格把關，但是過程如何細膩、到位，同時需要確保勞工工時不能過長，新北市府會持續加強與業者溝通與了解。

此外，侯友宜表示，流向管控也非常重要，口罩除了從源頭進出、口資料要全面清查之外，流到哪一個下游廠商、最後的販售通路，相關查察也是務必做到的配套措施。

▲侯友宜出席「新泰塭仔圳前進辦公室」揭牌儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席「新泰塭仔圳前進辦公室」揭牌儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
恆述法師宣布還俗！「復出尺度無極限」超狂內容曝光
「暗黑國家隊」老闆主業起底！靠假口罩2個月內爽賺500萬
揭丁允恭「選辦公桌上」淫亂內幕！他點名「這些人」：遲早要曝光
快訊／新冠肺炎再增2例確診！指揮中心1400臨時記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中議員勇揭「台開170億弊案」！市府祭「鐵腕5手段」強力執行

王金平遭扭曲「求和」　國民黨反擊：不會以退讓換取和平

衛福部躲美豬公聽會　邱顯智貼公告協尋「失蹤人口」

口罩國家隊連爆假MIT混充　侯友宜挺中央：強制鋼印是好方式

國民黨製瘦肉精懶人包　週六起全台連署拚明年8月公投

遭丁允恭工作擺爛惹怒　鍾沛君：親眼見過陳菊護航的臉

快訊／外出6次蓄意隱瞞！康軒老董不甩居家檢疫　新北重罰百萬

週刊誣指總統女特勤不倫戀　國安局懲處鬧烏龍

長文評丁允恭「賴品妤留言9字慘遭洗版」　范雲一句話回應

海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

台中議員勇揭「台開170億弊案」！市府祭「鐵腕5手段」強力執行

王金平遭扭曲「求和」　國民黨反擊：不會以退讓換取和平

衛福部躲美豬公聽會　邱顯智貼公告協尋「失蹤人口」

口罩國家隊連爆假MIT混充　侯友宜挺中央：強制鋼印是好方式

國民黨製瘦肉精懶人包　週六起全台連署拚明年8月公投

遭丁允恭工作擺爛惹怒　鍾沛君：親眼見過陳菊護航的臉

快訊／外出6次蓄意隱瞞！康軒老董不甩居家檢疫　新北重罰百萬

週刊誣指總統女特勤不倫戀　國安局懲處鬧烏龍

長文評丁允恭「賴品妤留言9字慘遭洗版」　范雲一句話回應

海峽論壇講稿不提「九二共識」　王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

TOYOTA油電神車Prius漲2萬！升級全速域ACC主動車距維持巡航

台中議員勇揭「台開170億弊案」！市府祭「鐵腕5手段」強力執行

女子沒口罩遭拒載！他掏藍色中衛助人　下秒「只要粉或黃」超錯愕

脖子、腋下的小肉芽是腫瘤？　醫師建議「讓專業的來」

新股抽籤熱！亞洲藏壽司早盤攻上292.5元「創台股申購第三高量」

遇到原生龜壓馬路趴趴走！　「簡單2步驟」幫牠安全回家

2020東森好朋友生活節　高質感市集搶先報你知

王金平遭扭曲「求和」　國民黨反擊：不會以退讓換取和平

搶先看澎湖最美燈光節！巨大美人魚主燈超夢幻　還有發光寶石隧道

醉駕衝撞交流道號誌箱...棄車逃27分鐘　網曝現場照

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

范雲評丁允恭　賴品妤回9字秒洗版

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

監委要查丁允恭！　陳菊8字回應

共軍挑釁太超過！　國防部曝光3架共機貼身特寫照

丁允恭再爆「牽扯酒吧辣闆娘」　一句話曝關係

王金平被稱來求和　國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

快訊／蓄意隱瞞！新北市府對康軒老董重罰百萬

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

綽號情色海牛！丁允恭台大派閥　爆多重性關係

王海峽論壇講稿「不提九二共識」

陪同市議員會勘公園被蛇咬、蜂螫

國防部譴責：北京應節制解放軍　不要再當麻煩製造者

參選2022？連勝文回應了！

吳釗燮：台美洽簽雙邊貿易協定正是時候

更多熱門

相關新聞

「暗黑國家隊」賣假口罩　「6細節」分辨真偽

「暗黑國家隊」賣假口罩　「6細節」分辨真偽

調查局中機站聯合台中市調處等單位成立專案小組，破獲國內首座地下口罩工廠。經初步了解，該工廠涉嫌仿製、銷售國家隊醫療口罩，現場共起出40萬片仿製醫療級口罩。對此，調查局也舉出幾點教導大家，應該如何分辨口罩真偽。

暗黑國家隊老闆身分曝！靠假口罩爽賺500萬

暗黑國家隊老闆身分曝！靠假口罩爽賺500萬

防黑心口罩混充　行政院組專案小組應變

防黑心口罩混充　行政院組專案小組應變

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

前瞻軌道建設預算砍半　侯友宜：新北未來發展受影響

前瞻軌道建設預算砍半　侯友宜：新北未來發展受影響

關鍵字：

假口罩侯友宜口罩國家隊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

PTT也神不到！台南好市多「隱藏店花」照曝光

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

高雄國小童沿街叫賣！茶葉蛋一包50惹哭她

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

台首家上櫃壽司店！抽中一張賺20萬

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面