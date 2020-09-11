口罩國家隊連爆假MIT混充　侯友宜挺中央：強制鋼印是好方式

記者羅婉庭／新北報導

為杜絕黑心口罩混充再度發生，政府強制兩週內全面回收醫療口罩，進行逐片鋼印，部分廠商反映人力不足與增加工時問題。對此，新北市長侯友宜11日回應，若能多一層保障，確保口罩國家隊的品質，鋼印是個好方式。

繼新北市口罩場「加利科技」之後，口罩國家隊再爆出彰化廠商「豪品」進口中國大陸製的口罩，將其偽標成MIT醫療用口罩流入市面，已售出近200萬片，彰化檢警前天深夜搜索豪品公司和工廠、倉庫，約談呂姓負責人到案，訊後命200萬元交保。

為避免混充口罩事件重演，衛福部日前表示，未來台灣製的口罩必須逐片印上 MD 或 Medical 的鋼印，且須標示 Made In Taiwan (MIT)，以方便民眾辨識。

對此，侯友宜表示，如果能多一層保障，確保國家對口罩品質，鋼印是個好方式。保護國民健康必須嚴格把關，但是過程如何細膩、到位，同時需要確保勞工工時不能過長，新北市府會持續加強與業者溝通與了解。

此外，侯友宜表示，流向管控也非常重要，口罩除了從源頭進出、口資料要全面清查之外，流到哪一個下游廠商、最後的販售通路，相關查察也是務必做到的配套措施。





▲侯友宜出席「新泰塭仔圳前進辦公室」揭牌儀式。（圖／記者羅婉庭攝）