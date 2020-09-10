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快訊／網紅寶爺驚傳「中風」神隱42天！ 愛妻證實：6週風暴

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▲▼快訊／家屬證實了！網紅寶爺嘔吐插管…昏迷倒下41天。（圖／翻攝梁嘉銘臉書）

▲網紅寶爺7月30日突然倒下昏迷，醫師研診斷為中風。（圖／翻攝梁嘉銘臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅梁嘉銘（寶爺）被網友封稱「幽默教主」，好丈夫及好爸爸的形象吸引不少粉絲，但近日卻鮮少PO文，讓網友非常擔憂。寶爺的妻子10日發文證實，寶爺在7月30日晚間倒下，醫師研判中風且「不會再醒來」，但開刀後恢復狀況良好，已完全清醒且逐漸康復，「我的先生因為中風，住院治療6週，很快他就會生龍活虎地出現在各位面前，請不要擔憂」。

據悉，寶爺許久未露面發文，但個人臉書仍會PO出合作品項，許多網友都會在貼文下留言，「寶爺人呢？還是這粉絲團賣人了？可以有說明嗎？」、「要回來發文 讓那些網路魔人生氣了嗎？」、「寶爺好幾天沒發文了，我都開始擔心了」、「消失好久」、「寶爺期待你早日回來～平安喜樂」。

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寶爺妻子10日在臉書發文指出，寶爺7月30日回家後突然乾嘔想吐，且全身不斷冒冷汗，送醫後連話都無法說清楚，醫師使用電腦斷層掃描，僅說「他不會再醒來了」，讓她陷入沉思當中，「想想我們這一天有沒有不愉快，所幸沒有。眼淚不受控制地流下來，但是很慶幸不是不愉快結束，可以算是好聚好散吧！」

此時，神經外科醫師認為不是腦幹出血，要求立刻開刀引流，要求家屬簽下同意書及病危通知書，而寶爺妻子也和女兒守在手術室外1個多小時，並在7月31日到加護病房查看寶爺，「看著昏迷中的先生，忍住眼淚拼命在他耳邊說話，滿頭的管子、紗布，看起來真是怵目驚心。」

她說，寶爺8月1日生日時收到家屬的祝福，希望可以讓她醒來，沒想到寶爺竟真的在當日早上睜開雙眼，「哦！我的上帝啊，您的話從不落空！這天晚上我們母女三人一起躺在大床上，各自帶著一雙像被黃蜂叮過的眼睛，這一晚我們終於可以好好睡覺。」

醫師8月2日判定，寶爺已完全清醒，且可以正常出力握住物品。寶爺妻子說，寶爺接下來神隱的日子都在復健，練習吞嚥、練習平衡，手腳都沒受損，記憶也都在，只是需要時間把每段記憶之間的關係找回來。

事發至今6周，寶爺從不會醒來到現在的安穩，更到9月10日即將出院，他踩腳踏車復健時對復健師說「好多人好可憐」，復健師回「可以為他們禱告，她在這裡看見許多生命美好的故事」，讓一旁的寶爺妻子心想「這個風暴美好的結局，我們也成為一個生命美好的故事。」

最後，寶爺妻子說，「我的先生因為中風，住院治療六週，很快他就會生龍活虎地出現在各位面前，請不要擔憂，也不必過多揣測，他仍舊是那個溫暖、幽默，無時無刻不忘續弦跟斂財的寶爺。」

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