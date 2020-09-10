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監委內線買股！把銀行經理告到家破人亡　他還向8歲女童追討5億

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法國巴黎銀行向翁茂鍾追討3億元債務失敗後，承辦經理諸慶恩家破人亡，遭判有罪後過世，諸慶恩2名未成年女兒被求償5億元。圖為法國巴黎銀行台中分行2014年開幕活動。（翻攝法國巴黎銀行官網）

圖文／鏡週刊

監委高涌誠在石木欽彈劾記者會上說：「有錢判生，無錢判死，原來是真的！」就是因為看到向涉案富商翁茂鐘買股的司法檢調人員名單一長串，後來翁茂鍾在所有官司中都可全身而退，依法向翁追債的銀行經理諸慶恩卻下場悽慘可供證明。

 

本刊調查，富商翁茂鍾擁有的怡華公司，1997年因投資外幣選擇權交易慘賠，積欠法國巴黎銀行（原名百利銀行）946萬美元，當時怡華公司有一張1,000萬美元（約新台幣3億元）的本票做抵押，法國巴黎銀行因此向台北地院聲請本票執行進行追債獲准，但與司法界人脈極好的翁茂鍾，卻一路過關，不僅免還億，當時巴黎銀行負責向他追債的經理諸慶恩，卻被翁告到家破人亡，諸在審理時過世，當時9歲與8歲的女兒竟還被翁提告求償5億元。

富商翁茂鍾是台南地區紡織業者，1997年他的公司欠法國巴黎銀行3億元，經高人指點後，3億元債務全免。（中央社）

翁茂鍾面臨公司資產可能遭法院查封，為尋求解套，與當時擔任法官的石木欽在桃山日本料理餐廳商討因應策略後，決定先向台北地院提起「本票債權不存在」之訴；另一方則由公司財務副總經理吳仙富向台南地署檢察官曲鴻煜自首，表示抵押在銀行的1,000萬美元本票是他偷蓋公司章偽造的，曲鴻煜竟然採信，直接起訴財務副總，最後檢方以此巧妙的方式結案，解決了翁茂鍾公司的欠債，讓他的公司完全不用返還銀行的3億元債務。

之後，翁即根據檢方的認定，展開全面大反撲，不但不清償法國巴黎銀行的3億元債務，還反過來向法國巴黎銀行及承辦經理諸慶恩求償5億元。巧合的是，偽造本票的案子到台南地院後，剛好由翁茂鍾的好友蘇姓法官審理，1998年6月判財務副總2年徒刑、緩刑3年確定，1,000萬美元「假本票」則被法官沒收，使翁的1,000萬美元（約新台幣3億元）債務闖過第一關。

除了打贏官司免還這3億元外，當時擔任調查官的好友秦台生也向台北地檢署檢舉，反控法國巴黎銀行在對翁茂鍾公司追討千萬美元債務時，用假的定存單做擔保，涉及偽造文書等罪，法國巴黎銀行的承辦經理諸慶恩因此遭台北地檢署起訴。巧合的是，秦台生也買翁茂鍾的怡安公司未上市股票，後來更獲調查局重用，升任經濟犯罪防制處長，退休後還到翁的佳和公司擔任董事。

由於諸慶恩是依公司規定並請示理律法律事務所後，以銀行名義發出定存單的「自發自買」方式提供擔保，也獲法官同意，一審諸慶恩獲判無罪，但二審在2002年改判他4個月徒刑及緩刑3年，諸慶恩是非常優秀的金融人材，他自認奉公守法，無法接受有罪判決，後來上訴最高法院，石木欽即為陪席法官，他雖與翁茂鍾密集往來卻未迴避審理此案，讓諸慶恩承受不少壓力，2003年未等到無罪判決即過世，只獲公訴不受理，享年僅30多歲。

諸慶恩過世後，翁茂鍾及司法仍未放棄對他的追殺，翁認為法國巴黎銀行對他追討千萬美元本票債務，造成他公司利息及商譽等重大損失，向諸求償5億餘元，儘管諸已過世，但翁仍對諸的9歲及8歲女兒追債，讓甫遭喪父之痛的女童，面臨天文數字債務，直到2004年最高法院認為，翁茂鍾無法證明公司有所損失，判決諸家姊妹不必賠償確定，當時的2位女童在母親全心照護下，都是國立頂尖大學的高材生。


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