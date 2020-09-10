王毅：上半年近3000架美軍機赴南海炫耀武力

▲王毅指美國正造成南海軍事化。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中美軍事角力升級，台海與南海都是雙方著力點。中國國務委員兼外長王毅9日指出，光是上半年，美國就派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署。王毅抨擊美國正在成為南海軍事化的最大推手。

中國外交部網站發文，王毅9日出席第十屆東亞峰會外長會並發言，內容涉及協助國際防疫、疫後經濟、甚至美國干預區域安全等。

王毅表示，近年來，每次東亞峰會外長會都提及南海問題，「每次在會上刻意炒作、興風作浪的都是個別域外國家，估計這次也不會例外，還可能有過之而無不及。」

▲王毅指美國上半年派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦赴南海。（圖／路透）

他指出，美國出於自身政治需要，公然放棄在主權爭議上不持立場的承諾，直接介入東亞領土和海洋爭端，僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊。

王毅砲轟美國不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

他強調，美國還對「南海行為準則」磋商指手划腳，干擾中國和東盟國家協商解決爭議的努力，挑動地區國家對立對抗，「美方的所做所為，就是要搞亂南海，搞亂地區，為推進其印太戰略製造藉口，這不符合地區國家利益，違背時代發展潮流，正在成為破壞南海和平的最危險因素。」