桃園打造全國首輛高噪音偵測照相車　即照即罰維護寧靜交通10月上路

▲桃園市打造全國首輛高噪音偵測照相車。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市打造全國首輛高噪音偵測照相車8日舉行啟用典禮，市長鄭文燦表示，目前已連續3年取締噪音車輛績效獲全國第一，現在又增添執法新利器，結合噪音計及麥克風陣列等科技，10月起將針對噪音車輛檢舉熱點加強執法，馬上抓、馬上測、馬上罰，相信將具備高嚇阻力，也讓市民擁有寧靜的生活空間。

▲對噪音車輛馬上抓、馬上測、馬上罰。（圖／桃園市政府提供）

桃園自升格以來積極推動科技執法，透過AI、大數據分析等技術協助揪出超速或高噪音的違規車輛，取締高噪音車輛部分，環保局大前年告發1,576輛、前年告發1,296輛、去年告發1,267輛，並從去年起正式導入「聲音偵測照相系統」，一旦偵測到噪音車輛時立即拍照，並通知車主到檢，檢測不合格則開罰。

▲▼全國首輛高噪音偵測照相車結合噪音計及麥克風陣列等科技。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦指出，科技執法已經成為環境監測、交通管理、違規稽查的重要工具，高噪音偵測照相車將有助於提高執法的客觀性及效益，今年10月起配合中央法規修正，聲音照相系統蒐證後將可直接開罰，並通知車主到檢改善；此外，環保局更打造全國首輛「高噪音偵測照相車」，成功結合噪音計及麥克風陣列技術，可同時監測車陣中不同車輛的噪音分貝，精準揪出高噪音車輛拍照開罰，讓違規車輛無所遁形。

鄭文燦說，環保局及警察局將針對民眾檢舉熱點及深夜清晨時段加強稽查高噪音車輛，假如後續調查發現有車行專門幫民眾改裝高噪音車輛，也請警察局及經發局進一步稽查，希望從源頭管理。

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