微軟證實Xbox Series S是史上最小Xbox 售約台幣8,800元

特約記者洪聖壹／綜合報導

可能受到網友曝光的影響，微軟公司稍早在官方 Twitter上以“Let’s make it official!”（我們讓它變成正式的吧！），半點無奈、半點嘲諷意味的公開便宜版本的 Xbox -Xbox Series S。

從外觀來看，Xbox Series S 就像白色版的 Xbox Series X，大小約是 Xbox Series X 的 1/3，微軟公司稱他是有史以來最小的 Xbox。

對比之前外流的諜照來看，Xbox Series S外觀看起來更好看，而且沒有光碟機，上方有個很大的通風口，作為產品降溫系統的一部分，這根 Series X 一樣，因此感覺上與 PlayStation 5、PlayStation 5 數位版的關係有點類似，但是大小除了自家的 Xbox 系列產品外，應該也比 PlayStation 5 數位版還要小。

規格方面，記者前往幾個國家的Xbox官網、YouTube，並沒有看到相關的產品訊息，表示這次直接在 Twitter 上公布的形式是比較倉促，不過從「次世代性能」這個字眼來看，可能 Xbox Series S 是一款 CPU 、 功能跟 Series X 相同，但是 GPU

最後是上市情報，這次公開的消息跟曝光的消息一致，都是 299 美元，折合新台幣約 8,770 元，至於是否跟 Series X 一起在 11 月 10 日上市，以及台灣上市情報方面，目前還未知。