松山車站「門口巨型鳥居」乘客毛毛的！內行曝背後意義：直接見神？

▲松山車站大門的鳥居。（圖／東森新聞）



記者黃可昀／綜合報導

想搞創意反而弄巧成拙？近日臉書流傳一張照片，松山車站大門的裝置藝術引發討論，紅色巨型鳥居上頭寫著「運轉神社」，用紅色貼紙把兩側柱子貼出鳥居，想營造日本風格，不過，這樣的設計反而讓不少乘客毛毛的，一名網友指出，「鳥居其實是人間界與另一世界的傳送門」，把鳥居擺在車站大門口，乘客經過不就等於進出異次元？

網友在臉書貼出松山車站照片並表示，日本神社門口常會見到紅色鳥居，但它不只是造型設計，背後用途是人間與神域的傳送門，「你把這玩意擺在車站大門是怎樣？進去搭車下場就是直接見天照大神嗎？哈囉？」每次經過心裡都覺得怪怪的，簡直是個兩光設計。

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網友紛紛回應，「難怪會被南韓觀光客笑我們沒文化」、「台灣自己的文化呢？整天崇洋媚日」、「想轉生到異世界的人可能會很興奮」、「中二滿點」、「型很好看，設計者的本意也許是好的，但想到鳥居本來的意義就令人無語。」

部落客「最懶少年」昨天也朝聖了松山車站鳥居，雖然政府越來越注重車站美化，也很用心在發揮創意，「但是用鳥居來裝飾門口⋯好像有點怪怪的，現在又正好中元普渡」，畢竟鳥居屬於結界的一種，他看了都忍不住笑說「不知道多走幾次會不會見到媽祖？」