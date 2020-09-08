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于北辰遭國民黨黃復興解職 　不適任報告曝「專注私務直播」

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▲▼于北辰遭國民黨黃復興解職。（圖／翻攝于北辰YouTube）

▲于北辰遭國民黨黃復興解職。（圖／翻攝于北辰YouTube）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨8日上午發布人事異動消息，平時愛直播罵黨高層，被稱為「斗內將軍」的網紅、黃國園黨部主委于北辰因言行不當遭解職，由新任主委由陸軍備役少將蔡忠誠接任。

國民黨黃復興黨部表示，桃園支黨部黃國園主委異動，原任主委于北辰解除職務，新任主委由陸軍備役少將蔡忠誠接任。黃國園新任主委蔡忠誠將軍，陸軍官校正52期，戰院90年班，戰研所94年班，政大戰略與國際事務在職專班。歷任連、營長、砲兵指揮官、總教官、行政院連絡官、國防部後備司全動處長、南區後備指揮官、國防部全動室副主任、代主任。

黃復興黨部表示，于北辰言行已嚴重違反本會「榮譽幹部契約」，為維護本黨榮譽，故本會依規定解除其職務，以利黃國園工作之順利推展。

江啟臣接任黨主席，新任黃復興黨主委臧幼俠4月中旬遴派18位縣市支黨部主委，于北辰是兩位獲留任者之一。但蜜月期不到半年，黃復興本月4日發解職令，7日生效，一直壓到昨天全代會結束後，今天上午請專人帶到黃國園黨部，明天臧幼俠將赴桃園為新主委佈達。

臧幼俠上月底提送「檢討黃國園主委不適任報告」給黨中央，內容包括平時不以黨務工作為重點，專注個人私務及無關工作的直播。

報告內容指出，7月1日在無事實根據下，誇大自己在抗爭中之功勞，汙衊中央及所有參與人員，經規勸後依然故我，繼續藉直播辱罵本會，次日經由媒體報導，該報導7月3日又遭多家媒體親綠名嘴引用嘲諷本黨，將黃復興黨部立委立院抗爭的成效，完全轉移焦點。

另外，桃園軍系社團為本會整合之重點，目前僅桃園未整合，其餘皆整合完畢，于北辰驕傲自負，專橫扈跋，初期參與軍系社團活動，時常與社團負責人爭執，且出言不遜，因此桃園地區軍系社團已完全與其斷絕往來，今年主席選舉，桃園投票率28.22％，居黃復興黨部之末，桃園為黃復興退軍黨員最多之支黨部，長期如此，造成黃復興黨部工作困難之最，目前主委、書記長正全力搶救中。

報告內容也提及，中央重要動員時刻，請假未經核准，竟擅自赴墾丁Ｈ會館休假 7天，且於休假中開直播繼續對黃復興黨部做出汙衊，于北辰就軍方人脈，個人行為公私不分，紀律觀念差，欠缺團隊精神，已不適任黃國園主委之職。

▲于北辰嗆「黨」領導

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