「一碗滷肉飯588」！約女同事吃飯爆笑慘劇　他驚呼：太虧啦

▲約同事吃飯發生爆笑慘劇，網友笑翻：「一碗滷肉飯588元」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

吃到飽的店家為了不虧損，通常價格都會訂的比較高，民眾為了不白白花錢，也會盡量多吃一點。有一名網友在臉書社團笑說，自己近日與一名女同事吃「燒烤吃到飽」，結果對方只吃了一碗滷肉飯，就說「好了，我吃飽了」，文章分享後引發網友熱議。

原PO臉書「爆廢公社二館」表示，他日前與公司裡的一名女同事約好，一起去588元燒烤吃到飽的餐廳用餐，他們點完餐後在等待主菜上桌時，女同事就趁隙去盛了一碗滷肉飯，吃完後對方就說「我吃飽了」，連一份肉都沒有吃到，讓他看了超級傻眼。

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▲女同事盛了一碗滷肉飯，吃完後對方就說「我吃飽了」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

文章分享後引發網友熱議，大家紛紛分享類似的經驗，「我家兒子在等的時間喝飲料，喝兩杯就說飽了，吃不下了」、「之前跟一位同事去吃千葉，跟我說他是第一次吃這種吃到飽的，有什麼攻略嗎，我回他，喜歡吃的多吃一點就好，然後他就連續吃了四碗滷肉飯，跟我說他吃飽了。」

也有人說「去吃到飽的餐廳真的要慎選隊友，挑小鳥胃的根本是賠錢貨」、「告訴他這是算人頭的，請他記得AA，建議他店裡走一走幫助消化」、「有錢人的生活就是那麼樸實」、「至少有吃到飽啦」、「她吃了一碗588的滷肉飯」、「這分母，好狂」