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未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

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▲▼ 。（圖／未來Family）

文／高竹君　照片提供／總統府

2020年5月20日，總統蔡英文從立法院長游錫堃手中接下中華民國之璽，展開連任之路。就職演說上她一身中性淺灰色套裝，及肩短髮，細框眼鏡，一貫的理性形象，貴為總統之尊，很多人卻不知道蔡英文曾走過好長一段刻苦的學習之路。

在大眾眼裡，蔡英文是標準的人生勝利組：台大法律系畢業，年紀輕輕就先後拿到美國康乃爾大學和倫敦政經學院法學碩、博士學位，27歲回台後馬上進大學教書，還考到美國律師執照……。很自然的，蔡英文被認為是「學霸」，念書這件事對她來說肯定是小菜一碟吧？但其實不完全如此。

她在2011年出版的自傳《洋蔥炒蛋到小英便當：蔡英文的人生滋味》中提到自己的童年。小時候她的功課平平，經常吊車尾，是父親眼中「念書有些障礙」的女兒。考上中山女高之後，第一次段考就很慘，全班倒數第八名，父親捨不得罵她，只是問她：「這樣子的成績，要不要念五專？不用念得那麼辛苦。」大學聯考時，英文科只考了40分，是名副其實的「菜」英文。即便後來考上台大法律系，也曾因為成績不好而自卑，大二時「刑法總則」還被慘當。

請繼續往下閱讀...

既然讀書那麼坎坷，父母也沒有逼她成績，怎麼會念到法學博士畢業，還從「菜」英文變成國際談判高手？蔡英文自己分析，這跟她從小就培養「雜食性」的閱讀習慣，和找到適合自己的讀書方式，有很大關係。

《未來Family》歸納整理她在自傳中提到的學習經驗和方法，有4點很關鍵：

1. 從小培養雜食性的閱讀興趣：為什麼是培養閱讀興趣，而不是閱讀習慣呢？因為當孩子遇到自己有興趣的主題時，才有動力繼續閱讀，而且從中找到樂趣。

生日禮物就是逛書店買書

蔡英文從小就愛看書，每逢生日和兒童節，媽媽都會帶他們到重慶南路上的《東方出版社》買書。那是她最快樂的時光，因為媽媽不會限制他們買什麼書，只要是自己喜歡的就行。

也因此，蔡英文從小就跟著哥哥姊姊看了很多「超齡」書籍。她什麼書都看，尤其對文學和歷史特別有興趣，所以知道很多歷史故事，小學畢業之前已經看完了《儒林外史》。每當父親遇到看不懂的古裝劇或是不了解京劇的人物關聯，她都能解釋給爸爸聽，說得相當生動，這讓她非常有成就感，也更愛看書。

還有一點是，看書可以滿足她旺盛的好奇心。因為不管是對生活事物的好奇、或是對人的好奇，在書中，她統統可以找到答案。這樣的個性也驅使她離開校園後，勇於面對各種挑戰，以熱誠和積極面對每一個關卡，且願意耐心咀嚼其中滋味。

她在自傳中坦言，可以從擔任多年國際談判顧問，再到陸委會主委、立委、行政院副院長，民進黨主席……，不斷的接下一個又一個的高難度任務，其實都跟自己的好奇心有關，好奇在生命的轉彎處，會有何風景？

▲▼ 。（圖／未來Family）

2. 學習用「自己的話」想一遍，知識才會是自己的：在當時制式教育的年代，蔡英文的學習歷程很艱辛。她在自傳中提過，她沒辦法在課堂上立刻聽懂老師說的重點，用電腦來比喻，老師的邏輯和她的邏輯，基本上就是兩個無法相容的系統。所以蔡英文從小學到高中，前一、兩年書都念得亂七八糟，通常是念到最後一年，學習才會漸入佳境，成績從吊車尾往前暴衝，跌破大家眼鏡。

黑馬不是僥倖

蔡英文在自傳中形容自己屬於「大器晚成」型的學生，並不是不會念書，而是需要多花一些時間，才能消化上課內容。而她所謂的「消化」，不是回家後再次用「老師的邏輯」去理解知識，然後拚命塞到腦子裡，因為那樣根本不是真正懂，會很快就忘記。

蔡英文的方法是，以「自己的邏輯」去思考從各種管道接收到的資訊，經過分解、消化，變成自己的東西，才是真正的「懂」，想忘掉都很難。這有點類似教養上常常說的「讓孩子親自體驗，才能真正體會其中含意」的道理。

這樣的過程雖然比較花時間，以腦科學的角度來看，經常性的「思考」，可以讓大腦神經元網絡連結愈來愈緊密，遇到新事物時，很自然的就可以和大腦裡的「資料庫」連結，快速「存取」，融會貫通。

蔡英文剛進中山女高時，第一次月考全班倒數第八名，但運用自己悟出的「蔡式學習法」後，成績漸漸有起色。到了高三下學期突然開竅，某次模擬考還拿到全班第一。到高中畢業時，平均成績還有中上水準。

3. 學語言要認識文化背景，養成英文邏輯思考習慣：爸媽本來替她取名蔡「瀛」文，但「瀛」字筆畫太多，才改成現在的名字。因為諧音念起來就是「菜英文」，這個名字後來也經常被年輕時的蔡英文拿來自嘲是英文不好的「魔咒」。

蔡英文在自傳裡透露，大學以前，英文一直都是她的弱科。她回憶，小時候光學習英文字母就卡關好久，哥哥姊姊都覺得她太難教而放棄，最後還是媽媽抓著蔡英文的手、一筆一劃教，她才練會26個英文字母。

上了國中、高中，英文還是她的罩門。自己的名字經常被同學拿來調侃，她也只能無奈的笑笑。即使下功夫讀，蔡英文大學聯考的英文仍然只考40分，一度又讓父親很擔心。

努力破除「菜」英文魔咒

從「菜英文」蛻變成「蔡英文」，是在她進入台大法律系之後，因為很喜歡「英美法」這門課，想好好的學，竟意外找到對英文的興趣。當時教蔡英文這班的老師有呂光和姚淇清，前者英文比中文好，後者是耶魯畢業，上課都是以英文授課，蔡英文長期浸潤在大量閱讀和英文聽講的環境中，慢慢的，英文聽、寫都逐漸進步。

為了改善自己的發音，蔡英文養成一個人大聲朗讀英文的習慣，朗讀時力求咬字清楚、大聲唸出來。儘管那時英文還不是太好，發音卻有明顯進步。有一次，姚淇清老師還在課堂上好奇的詢問她是不是僑生。

另外，蔡英文在自傳中提到，大學時期她曾當過哥倫比亞大學教授的研究助理，因為互動都是用英文，練習愈多，對英文這個語言就愈不害怕，奠定了後來她赴美留學的語文基礎。

融入文化才能學好語言

不過，讓蔡英文真正體會如何學好一種語言，是在她到美國康乃爾大學攻讀碩士時。她回憶，當時她交了一篇報告給老師，沒有拼錯字、也沒有錯誤文法，卻被老師一句話當頭棒喝：「這不是英文」。原因是，蔡英文那時寫的報告還是用中式英文，不是用英文的邏輯去思考，文章裡缺乏的是「英文的文化」。

蔡英文反思過後發現，自己的中文能力特別好，是因為從小就大量閱讀，其中包括很多文言文作品。加上哥哥以前上國文家教課時，她也在旁邊聽，所以啟蒙很早。而這些接觸中文的行為，都融入每天的生活當中，是自然而然訓練出來的。反觀學英文，對蔡英文來說就像學一種技能，並沒有融入語言背後的文化，自然學不好。

4. 有自信，就有足夠勇氣乘風破浪：蔡英文在家中排行老么、又是女孩子，備受父親疼愛，從來沒有被處罰過，父女倆的感情非常好。在她的記憶裡，父親會動手做玩具給她和哥哥姊姊玩；也經常為了幫蔡英文修車、讓她趕去上學，在冬天的早晨拿著吹風機，蹲在地上對著車子的起動馬達和線路吹，試圖讓車子發動。因此，儘管父親管教嚴格，卻也給足孩子極大的信心和安全感。

蔡英文的父親蔡潔生曾經歷二次世界大戰的變動年代，受的是日本教育，所以平常很嚴肅，做事待人比較保守、謹慎、講信用。這樣的處事態度對蔡英文影響深遠：答應別人的事情就要做到，凡事要留餘地。

蔡英文的母親則英明果斷、做事幹練，愛熱鬧、感情濃烈，性格和她的父親不同，是兒女傾訴心事的對象，也是維繫家庭和諧的支柱。她對孩子照顧無微不至，會親手縫製小孩的衣服，永遠洗得乾乾淨淨，而且燙得筆挺。一直到蔡英文念大學，母親都還會做好三明治或飯糰、水果讓她帶去學校，不讓她吃外食。

儘管會盡量滿足孩子的需求，但是蔡英文的母親也堅持，孩子從小就要跟著做家事，疊衣摺被、洗碗跑腿都要做。最重要的是，做錯事可以原諒，但絕對不能對媽媽說謊。

▲▼ 。（圖／未來Family）

慶幸一路成長有父母愛的滋潤

蔡英文的家境不錯，父親在戰爭結束後回到台北。蔡潔生白手起家，開過汽車修理廠、做過汽車買賣，後來也從事營建和不動產投資。雖然家裡經濟足以負擔私立的貴族明星學校，父母卻堅持讓孩子念公立中小學，認為這樣才能接觸到社會上各種背景的人，早早看到社會的真實面，會比較好。

父母的教養方式，讓蔡英文從小雖然在衣食無虞的環境中長大，卻不怕累。以她的學習經歷來說，很辛苦。她從小到大學習挫折不斷，成績不如哥哥姊姊那樣優秀，念書也要花雙倍時間。考上第一志願台大法律系之後，還是度過了痛苦的四年，因為生硬、抽象的法律文字太難懂，憑空想像和死背的學習模式本來就不是她的長處。她也在自傳中形容：「大學四年有時候根本不知道自己在學什麼。」

但是，蔡英文學習事物有自己的方法，而且可以耐心的按照自己的步調，一步一步累積，在當時並不注重適性教育的體制下，是很不容易的。在父母開明但不失原則的管教下，塑造了蔡英文往後堅韌、不輕言放棄，勇於挑戰的性格。

相信自己的能力，對生命保持高度好奇

也因此，後來她到英國念博士，在80年代以兩年多的時間就畢業，非常不容易。而她的博士論文除了分析不公平貿易措施和市場防護機制，還包含對國際貿易精闢的討論和分析，在論文口試時獲得委員會的肯定，拿到1.5個博士學位──一個法學博士，以及半個國際貿易學的博士學位。

進入職場之後，她陸續接下高難度任務，一路過關斬將。這樣的韌性，她認為是父母從小給她的愛，讓她長成一個有自信的人。每每遇到不順遂、她都能堅持下去，相信自己的能力，同時對生命保持高度好奇，不斷在人生的路上，開創新局。

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