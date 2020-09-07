花蓮女掉手機快崩潰！正妹警逆蹤撥號...順風耳揪沙發縫傳震動

▲徐女遺失手機遍尋不著，正妹警徐浿園陪著她，一路逆蹤撥號，最後以順風耳般的聽力，揪出沙發縫傳出震動聲。（圖／鳯林分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

日前1名年約20歲徐姓女子焦急慌張來到花蓮紅葉派出所表示，手機不見了！請求協助尋找。員警待徐女情緒稍緩仔細問明原由後，陪同沿路一邊撥打徐女手機尋找，最後回到徐女之前消費的小吃店裡，隱約聽到店家的沙發縫裡傳出震動聲，女警循聲伸入縫裡再伸出手時，果然找到徐女不慎遺留的手機。

鳳林分局紅葉派出所副所長林吳建國、女警徐浿園日前接獲1名年約20歲徐姓女子報稱自己不慎遺落手機，希望警方協助。警方見徐女情緒相當焦慮，於是一邊安撫一邊細問，待徐女心情較緩和後，稱自己當日晚間曾經至家中附近小吃店消費，當時手機還在身上，返家途中驚覺手機已經遺失，期間曾返回消費處所仍遍尋不著，因裡面有許多重要資料，期望警方能夠幫忙尋找。

警方得知情況後由女警徐浿園陪同沿著徐女當天所經路線一邊撥電話一邊仔細查找，約半個鐘頭後，回到徐女最初消費的小吃店，赫然在沙發椅夾縫內，隱約聽到微微震動聲，女警立即將手伸入狹小的細縫裡，終於發現了徐女遺失的手機，徐女看到手機時感動的說自己真的很幸運，遇上了既細心又有耐心的警察，才能迅速的找回寶貴的手機。

鳳林分局長林昆達對於同仁的表現除了給予高度肯定外，更期許分局同仁能夠在工作崗位投注更多熱情，將人民保母的形象發揚光大，建立警察優質形象。

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