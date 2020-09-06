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女稱遭「性侵逼交往」墮胎！　男友被罵爆肉搜全家...結果大反轉

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▲「梁穎事件」引起網路上一陣討論。（圖／翻攝自微博，下同）

▲「梁穎事件」引起網路上一陣討論。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路上近日流傳一篇文章，當事女子梁穎自爆，遭到男子羅冠軍性侵後，逼不得已與對方交往。很快羅冠軍的資料、照片就被網友們肉搜出來大罵，工作也受到影響。但事件在5日大反轉，梁穎委託律師發布道歉聲明。

綜合陸媒報導，梁穎在微博發表《愛你，才要強暴你》一文。指責男友羅冠軍追求被拒絕後，在兩人吃飯後性侵她，之後不得已才展開戀愛，還曾經為對方墮胎，但男友卻還與其他人有染。文章發出後，很快引起大量關注，但之後梁穎突然清空微博。

羅冠軍4日發文回應，和梁穎是正常戀愛，兩人從相識、相戀，到發生關係都是自願的，第一次分手時曾經為了挽回寫過保證書，在她的要求下虛構了所謂的嫖娼、約炮的保證書，讓她安心，自己沒有任何性病。

▲「梁穎事件」引起網路上一陣討論。（圖／翻攝自微博，下同）

目前因為這件事，羅冠軍指出，自己已經「完全社會性死亡」，半年搬家3次，工作換了3個，全家包含姐姐、姐夫、4歲姪女都被公開，而就算公佈了全部事實經過與相關證據，永遠會有人相信他做了，只能一輩子生活在陰影之中。目前他放棄刑事訴訟控告，民事名譽侵權繼續

而梁穎5日晚間也透過律師發聲明表示，兩人是正常情侶關係，是梁穎對強姦罪的法律定義的認知出現偏差，以及因雙方沒有處理好分手事宜，才會在網上曝光冤枉羅冠軍性侵，造成如此大的輿論影響向公眾和羅冠軍道歉。目前，兩人情感糾紛已妥善解決，梁穎代理律師和羅冠軍分別發佈聲明稱，雙方達成和解。

而在事情反轉之後，許多網友紛紛留言，「梁穎僅僅道歉是不行的，羅冠軍放棄刑事訴訟可以理解，但製造謠言和誣告的人，必須接受法律嚴懲！！！！以後誰還敢為真正的受害者聲援？？？不要一次次消耗信任」、「我記得梁穎自稱是學法律的吧，這學過法律對犯罪行為的認知還不如普通人？當線民是傻子呢」。
 

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