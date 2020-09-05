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嘉義地檢署首次伉儷聯展　曾啟文、林美玲「流金歲月」

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▲▼ 「流金歲月」伉儷聯展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「流金歲月」 為嘉義地檢署首次伉儷聯展。（圖／曾啟文、林美玲提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣本土畫家曾啟文與林美玲，2日起於嘉義地檢署一樓藝術大廳舉辦「流金歲月」伉儷聯展，兩位藝術家本次展覽中聯合展出近50幅以台灣本土花卉為主角的作品，繁花似錦、流金歲月是兩人的主軸。


曾啟文畢業於東海大學美術系，師承蔣勳、林文海、黃海雲、詹前裕、吳學讓...等大師，早年以膠彩工筆畫鳥為創作主軸，隨著年紀增長，持續吸收東西方藝術養分，近年改以油畫創作表現台灣本土人文風情，2019年以福壽螺為主角創作的“覺醒”獲得百號油畫大展第二名佳績，更加肯定了他在藝術媒材上的轉變，作品中依稀可見水墨流動暈染技法與流暢筆觸，經由厚重豔麗油畫顏料鋪陳，將兩者巧妙完美融合，開創出新穎之表現形式，底蘊深厚，展現豐富多元的油畫生命力。

▲▼ 「流金歲月」伉儷聯展 。（圖／記者翁伊森翻攝）


 

▲▼ 「流金歲月」伉儷聯展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「流金歲月」伉儷聯展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林美玲跟隨曾啟文開設畫室並成為最忠實的學生，習畫多年，主要以油畫創作為主，擅長表現花卉細膩光影與紋理，對於色彩掌握更獨具慧眼，夫妻倆相輔相成，凝聚色彩釋放，聯合展現多樣且精湛之藝術美學。


本次開展是嘉義地檢署辦理藝術展覽，首次伉儷聯展展期自109年9月2日至109年10月15日止，歡迎各界人士踴躍參觀指導。

▲▼ 「流金歲月」伉儷聯展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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