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解放軍「雙航母」時代來了！遼寧、山東艦同時出海　衞星照曝光

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美兩國近期軍事動作頻頻，3日拍攝的衛星圖顯示，航空母艦遼寧號及山東號同時離港出海訓練，據已公開資料顯示，這可能是大陸現役2艘航空母艦首次同時出海訓練。當天，南海戰略態勢感知計劃平台指出，美軍3架軍機當天在南海執行任務。

歐洲太空影像(European Space Imaging)近日公布的衞星圖片顯示，大陸國產航母山東號3日在渤海海域，遼寧號則位於黃海海域，評判是2艘航母同時展開訓練。

大陸官方電視台今年4月曾公布，這兩艘航母海上實戰化訓練的片段，又以解放軍進入「雙航母」時代為題報導，指軍方正以現代化海軍加速成長。

▲▼山東號,航母,山東艦。（圖／路透社）

▲山東號航母。（圖／路透社）

實際上，港媒《大公文匯》近日報導指出，9月1日上午，大陸首艘國產航母山東艦從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。現場直擊畫面顯示，1日上午7時許，大連造船廠數艘拖輪就位，山東號航母開啟頂板雷達預做準備，同時，解放軍海軍青州艦（舷號845）、禹城艦（舷號846）兩艘掃雷艦先行離港作業。

到上午8時許，在鞭炮和禮炮聲中，山東號航母桅桿掛出五星旗和解放軍海事信號旗，在拖輪的輔助下緩緩離岸；出海時，航母甲板上有殲15和直18艦載機模型，和一台橙色塗裝吊車在艦島上停留。

根據8月31日遼寧海事局發布的0159號航警訊息，指稱9月1日8時至22日8時在渤海四點連線海域執行軍事任務，禁止船隻駛入。回顧今年5月25日，山東號航母也曾開大連造船廠，在黃海北部和渤海展開2020年度首次的出海訓練，為時23天。

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