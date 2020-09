解放軍「雙航母」時代來了！遼寧、山東艦同時出海　衞星照曝光

▲遼寧艦。(圖/CFP)

記者蔡儀潔/綜合報導

中美兩國近期軍事動作頻頻,3日拍攝的衛星圖顯示,航空母艦遼寧號及山東號同時離港出海訓練,據已公開資料顯示,這可能是大陸現役2艘航空母艦首次同時出海訓練。當天,南海戰略態勢感知計劃平台指出,美軍3架軍機當天在南海執行任務。

歐洲太空影像(European Space Imaging)近日公布的衞星圖片顯示,大陸國產航母山東號3日在渤海海域,遼寧號則位於黃海海域,評判是2艘航母同時展開訓練。

大陸官方電視台今年4月曾公布,這兩艘航母海上實戰化訓練的片段,又以解放軍進入「雙航母」時代為題報導,指軍方正以現代化海軍加速成長。

▲山東號航母。(圖/路透社)

實際上,港媒《大公文匯》近日報導指出,9月1日上午,大陸首艘國產航母山東艦從大連造船廠啟航,赴渤海展開艦機融合訓練。現場直擊畫面顯示,1日上午7時許,大連造船廠數艘拖輪就位,山東號航母開啟頂板雷達預做準備,同時,解放軍海軍青州艦(舷號845)、禹城艦(舷號846)兩艘掃雷艦先行離港作業。

到上午8時許,在鞭炮和禮炮聲中,山東號航母桅桿掛出五星旗和解放軍海事信號旗,在拖輪的輔助下緩緩離岸;出海時,航母甲板上有殲15和直18艦載機模型,和一台橙色塗裝吊車在艦島上停留。

根據8月31日遼寧海事局發布的0159號航警訊息,指稱9月1日8時至22日8時在渤海四點連線海域執行軍事任務,禁止船隻駛入。回顧今年5月25日,山東號航母也曾開大連造船廠,在黃海北部和渤海展開2020年度首次的出海訓練,為時23天。

#China PLAN Aircraft Carriers Liaoning & Shandong spotted out of their respective ports on a possible simultaneous training mission pic.twitter.com/ro6fW10STo