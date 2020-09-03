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「衛福部必須查清楚」　林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

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▲民進黨立委林淑芬。（資料照／記者黃克翔攝）

▲民進黨立委林淑芬。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對新北市「加利科技有限公司」被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，民進黨立委林淑芬3日晚間呼籲，要求衛福部食藥署不僅必須詳細調查清楚，是否其他口罩公司也用同樣方式讓陸製口罩流通市面，也須設計未來防堵混充的不肖廠商行徑的機制。

「加利科技有限公司」以陸製非醫用口罩混充實名制口罩，流通於新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區與宜蘭縣，以及少數分配於台北市藥局，因此食藥署呼籲，若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於9月4日起至9月11日，於販售實名制口罩之藥局或衛生所進行換貨。

口罩國家隊混充大陸製。（圖／梁世民藥師授權提供）

▲口罩國家隊混充大陸製。（圖／梁世民藥師授權提供）

對此，林淑芬表示，面對嚴峻的新冠肺炎疫情，台灣靠著政府與人民團結守住疫情的侵襲而挺了過來，如今卻發生廠商以中國大陸製口罩混充實名制口罩，嚴重打擊人民對台灣防疫的信任。

林淑芬強調，要求食藥署必須詳細調查，加利科技是否已有前例？如果在市面上購買加利科技有限公司的口罩該怎麼處理？而從實名制口罩啟動以來，還有沒有其他口罩公司利用中國大陸製口罩混充實名制口罩流通於藥局及市面？以及未來防堵混充的不肖廠商行徑的機制。

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