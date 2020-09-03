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美豬決策內幕「機密民調」曝光！　讓綠營高層心中大石放下一半

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行政院長蘇貞昌督導相關部會進行準備工作，圖為蘇揆去年上任後視察桃園機場非洲豬瘟防疫作為。（ 行政院提供）

圖文／鏡週刊

針對美牛開放議題，本刊調查，民進黨祕書長林錫耀上週五在台北賓館與黨籍立委的餐會中，特別提及黨中央上週曾就該議題進行民調，結果贊成、反對進口均占43％，呈現五五波，比起過去多是8成以上民意反對進口美豬，顯示目前民意已非一面倒。

 

林錫耀進一步分析，20歲到49歲的青壯族群對美豬進口議題是支持多於反對，50歲以上的中老年族群則是反對大於支持，另外，民進黨支持者也明顯是支持高於反對。為此，林當場喊話，請立委幫忙做好社會溝通，相信一定能穩住民意，不至於造成政局動盪。

除了黨內民調，民進黨立委陳亭妃轉述，衛福部長陳時中也曾向立委說明衛福部內部民調數據，在2016年蔡政府上任前，對政府把關食安的信心程度僅23%民眾有信心，但最近一次調查卻飆升至76%，證明民眾對食安問題已明顯改觀。

台灣從口蹄疫疫區除名，今年7月起豬肉可外銷，是開放美豬決策關鍵因素之一。圖為1997年撲殺口蹄疫豬隻。（中央社）

黨內人士說，上週五已備妥相關說帖網路圖文，希望在美豬政策宣布第一時間主動透過黨的組織社群擴散，事後觀察網路討論發現多數網友樂見台灣對美貿易有所進展，事前準備算是相當成功。

參與籌備的政策幕僚表示，在正反民意相差不多的狀況下，後續民意走向格外需要留意，這次採取與同婚立專法時相同的社會溝通模式，就是要消弭社會誤解，讓民眾更瞭解具科學證據的國際標準。


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