　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

英特爾發表最新筆電處理器Tiger Lake　地表最輕薄！業者都相挺

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲英特爾新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」。（圖／英特爾Intel提供）

▲英特爾新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」。（圖／英特爾Intel提供）

財經中心／台北報導

英特爾3日凌晨推出新世代筆記型電腦處理器，新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」為地表最佳的輕薄筆記型電腦處理器，無論是搭配Windows或Chrome OS，均可為生產力、協作、創作、遊戲與娛樂提供無與倫比的效能。

英特爾表示，新的SuperFin製程技術優勢，第11代Intel Core處理器不僅擁有無與倫比的效能，更具備能源效率與反應性，運作頻率亦明顯高於前一代。預計宏碁（Acer）、華碩（Asus）、戴爾（Dell）、Dynabook、HP、聯想（Lenovo）、LG、微星（MSI）、雷蛇（Razer）、三星（Samsung）及其它廠商預計將推出超過150款基於第11代Intel Core處理器的設計。

▲英特爾新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」。（圖／英特爾Intel提供）

▲英特爾處理器10奈米SuperFin技術。（圖／英特爾Intel提供）

英特爾同時推出用於筆電設計的Intel Evo平台品牌，藉以滿足第二版Project Athena規格和關鍵體驗指標（KEI）。第11代Intel Core處理器和Intel Iris Xe Graphics，具備英特爾Evo徽章的裝置表示已通過驗證，是最佳筆記型電腦。預計今年將有超過20個通過認證的設計。

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant表示，搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器代表了處理器實際效能的重大進展，也是打造過最好的筆電處理器。特別是嶄新英特爾Evo聯合設計與驗證過的設計，將擁有最佳的筆記型電腦體驗。

英特爾指出，筆電的關鍵體驗指標（KEI），最基本要求如電池模式擁有一致性的反應速度，休眠喚醒時間小於1秒，搭載FHD螢幕（Full HD），於真實應用場景可提供9小時或更長的電池續航力，以及搭載FHD螢幕（Full HD），快速充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力。

▲英特爾新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」。（圖／英特爾Intel提供）

▲英特爾處理器使用了全新Willow Cove架構。（圖／英特爾Intel提供）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
夢多情史起底！偏好「運動型辣妹」　異性緣強桃花不斷
人妻目睹「婆婆在老公上」激戰　早就懷疑他們！崩潰告亂倫
館長深夜直播首談「中槍原因」　駁海鮮直播無關！批名嘴有事嗎？
海神估成強颱挑戰風王！午後雷雨彈炸全台　3縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

英特爾發表最新筆電處理器Tiger Lake　地表最輕薄！業者都相挺

華碩ZenBook、 ExpertBook新品齊發　全搭載第11代英特爾處理器

為遊戲而生　聯發科技推出Helio G95手遊系列晶片！

三星Galaxy Z Fold 2規格詳解：重新打造的螢幕與拍攝能力

iPod nano最終代再見！蘋果傳9月底列入「過時產品」　經典款全成回憶

vivo X50系列預計9/15上市　單機售價18,990元起

影／iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「隱藏相簿」要來了　8強大功能一次看

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

高通發表Snapdragon 732G 中階4G手機遊戲與拍照效能再升級 小米新機先用

華碩ROG新品齊發！　帶來全新ROG顯示卡、螢幕、電競週邊

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

英特爾發表最新筆電處理器Tiger Lake　地表最輕薄！業者都相挺

華碩ZenBook、 ExpertBook新品齊發　全搭載第11代英特爾處理器

為遊戲而生　聯發科技推出Helio G95手遊系列晶片！

三星Galaxy Z Fold 2規格詳解：重新打造的螢幕與拍攝能力

iPod nano最終代再見！蘋果傳9月底列入「過時產品」　經典款全成回憶

vivo X50系列預計9/15上市　單機售價18,990元起

影／iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「隱藏相簿」要來了　8強大功能一次看

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

高通發表Snapdragon 732G 中階4G手機遊戲與拍照效能再升級 小米新機先用

華碩ROG新品齊發！　帶來全新ROG顯示卡、螢幕、電競週邊

知名實況主「被合作」高雄少女案　深夜16字首發聲：見網友可以

台灣飛官30年前「山、海跳傘」兩度逃生　英彈射椅大廠4數字致意

國一新營段3車連環撞！轎車嚴重潰縮夾2女　當場無生命跡象不治

孩童瘋3C近視度數飆升　這2種方法可以挽救視力

黃子佼曝「觀察過Sandy嫩樣」霸氣控制高難度大咖：這姑娘很有膽子

國際刑事法院調查美軍阿富汗暴行　美國務卿反過來宣布制裁

俄異議領袖證實遭「毒攻」歐美同聲譴責　英首相強生：可恥

沒見到癌母最後一面　吳克群留40年遺憾：第一次發現有追不回的事

美台經濟對話無懼中國報復　國務院亞太助卿：美中三公報沒禁止

美國務卿蓬佩奧公布對中國外交官3限制：未經允許不得參訪大學校園

萌貓屁黏地板！專心等肉肉微波　發現非牠的...絕望「大叔式癱軟」

3C家電熱門新聞

蘋果秋季 6 樣新品含全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「8強大功能」要來了

華碩ZenBook、 ExpertBook新品齊發　全搭載第11代英特爾處理器

iPhone 12 要來了！　外媒曝10月下旬與 Apple Watch 6 一同問世

為iPhone 12做準備！　蘋果傳供應「7,500萬支」5G iPhone

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

英特爾發表最新筆電處理器Tiger Lake

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

臉書回不去了！　即日起 FB 將永久全面採用新介面

三星不玩LCD了！聚焦QLED發展　出售LCD廠給華星光電

HTC U20 5G全面開賣　早鳥好禮加碼送不完

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

更多熱門

相關新聞

華碩ZenBook、 ExpertBook新品齊發　全搭載第11代英特爾處理器

華碩ZenBook、 ExpertBook新品齊發　全搭載第11代英特爾處理器

華碩（ASUS）今（3）日舉辦Built for Brilliance線上發表會，會中推出首款取得Intel Evo平台設計驗證的筆記型電腦，同時也是搭載OLED螢幕的全球最薄變形筆電ZenBook Flip S，以及眾多全新升級搭載第11代Intel Core處理器的新品，包含ZenBook Flip 13筆電、全球最輕薄的ZenBook S。

華碩攜手英特爾啟動夢想培育　失親兒發表藝術營成果

華碩攜手英特爾啟動夢想培育　失親兒發表藝術營成果

鴻海攜手英特爾推出TSN+5G先驅架構關鍵產品　搶攻5G工業專網應用

鴻海攜手英特爾推出TSN+5G先驅架構關鍵產品　搶攻5G工業專網應用

劉德音5年前布局　台積電挑戰500元的祕密武器

劉德音5年前布局　台積電挑戰500元的祕密武器

聯發科攜手英特爾合攻「5G電腦」

聯發科攜手英特爾合攻「5G電腦」

關鍵字：

英特爾Intel

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

15歲小小彬升高中了！

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

正妹綠島潛水喝醉狂吐　秒遭色男性侵

獨／壞壞就噴血！24歲男「神秘肉洞」一碰…狂瀉30分鐘

女社工發高燒硬闖托嬰中心...1童住院4發燒

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面