英特爾發表最新筆電處理器Tiger Lake　地表最輕薄！業者都相挺

▲英特爾新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」。（圖／英特爾Intel提供）

財經中心／台北報導

英特爾3日凌晨推出新世代筆記型電腦處理器，新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」為地表最佳的輕薄筆記型電腦處理器，無論是搭配Windows或Chrome OS，均可為生產力、協作、創作、遊戲與娛樂提供無與倫比的效能。

英特爾表示，新的SuperFin製程技術優勢，第11代Intel Core處理器不僅擁有無與倫比的效能，更具備能源效率與反應性，運作頻率亦明顯高於前一代。預計宏碁（Acer）、華碩（Asus）、戴爾（Dell）、Dynabook、HP、聯想（Lenovo）、LG、微星（MSI）、雷蛇（Razer）、三星（Samsung）及其它廠商預計將推出超過150款基於第11代Intel Core處理器的設計。

▲英特爾處理器10奈米SuperFin技術。（圖／英特爾Intel提供）

英特爾同時推出用於筆電設計的Intel Evo平台品牌，藉以滿足第二版Project Athena規格和關鍵體驗指標（KEI）。第11代Intel Core處理器和Intel Iris Xe Graphics，具備英特爾Evo徽章的裝置表示已通過驗證，是最佳筆記型電腦。預計今年將有超過20個通過認證的設計。

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant表示，搭載Intel Iris Xe Graphics的第11代Intel Core處理器代表了處理器實際效能的重大進展，也是打造過最好的筆電處理器。特別是嶄新英特爾Evo聯合設計與驗證過的設計，將擁有最佳的筆記型電腦體驗。

英特爾指出，筆電的關鍵體驗指標（KEI），最基本要求如電池模式擁有一致性的反應速度，休眠喚醒時間小於1秒，搭載FHD螢幕（Full HD），於真實應用場景可提供9小時或更長的電池續航力，以及搭載FHD螢幕（Full HD），快速充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力。

▲英特爾處理器使用了全新Willow Cove架構。（圖／英特爾Intel提供）