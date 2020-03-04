美國若使用7000枚核武器　專家：500萬美國人陷入飢餓

▲美國學者認為應該有限制使用核武。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普上月10日在白宮商務會議上透露，由於未能跟俄羅斯等國達成軍備控制條約，美國將建立世界上最強大的核武力量。不過，美國密西根理工大學教授約書亞·皮爾斯通過數學模型發現，即使不考慮他國反擊，美國使用的核武器數量越多，引發的災難性連鎖反應越大，越會嚴重損害美國安全利益。

《俄羅斯衛星通訊社》引用英國《對話》雜誌報導，文中指出，皮爾斯帶領的研究小組建立了一套核戰爭反噬模型，主要用於研究單方面使用核武器造成的災難破壞，對核打擊本國造成的負面影響。

按照專家推算出的「核秋天」（nuclear autumn）理論，核爆炸產生的煙塵將導致全球氣溫顯著下降，陽光難以照射到地表，大氣降水將減少，部分國家的供應鏈和糧食生產將被迫中斷，全球農業產量減產10%到20%不等，足以導致廣泛的糧食短缺，數百萬人將因此挨餓。

報導指出，如果美國使用100枚核彈頭，對環境的破壞較小，擁有大量農業用地的美國人不會因此挨餓送命；如果美國使用1000枚核彈頭，燒毀的敵國城市將帶來災難性氣候變化，造成全球糧食減產，即使美國實行嚴格的糧食配給，約14萬美國人也將因此飢餓喪生。

▲美國總統川普說要建造全球最強核武力量。（圖／達志影像／美聯社）

此外，若是如果美國動用現有的3000枚核彈頭，將會面臨全球工業損失和10%的糧食短缺；如果美國使用7000枚核武器，即使在最理想的狀態下，也將導致至少500萬美國人陷入飢餓。

也因此，美國專家認為，通過擁有更多核武器來確保核威懾的做法並不可取的，美國沒有必要花費數以百億的資金擴大核武庫，保留100枚核武器不僅能夠提供足夠的核威懾，還能避免「核秋天」帶來的嚴重災難影響。

俄羅斯衛星通訊社上月曾指出，川普在一場白宮商務會議上透露，俄羅斯等國家都希望跟美國進行限武談判，以避免大家一頭栽進核武競賽裡。川普補充說，在達成協議之前，美國唯一能做的就是「建立迄今為止世界上最強大的核武力量」。