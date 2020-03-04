　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國若使用7000枚核武器　專家：500萬美國人陷入飢餓

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國學者認為應該有限制使用核武。（圖／達志影像／美聯社

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普上月10日在白宮商務會議上透露，由於未能跟俄羅斯等國達成軍備控制條約，美國將建立世界上最強大的核武力量。不過，美國密西根理工大學教授約書亞·皮爾斯通過數學模型發現，即使不考慮他國反擊，美國使用的核武器數量越多，引發的災難性連鎖反應越大，越會嚴重損害美國安全利益。

《俄羅斯衛星通訊社》引用英國《對話》雜誌報導，文中指出，皮爾斯帶領的研究小組建立了一套核戰爭反噬模型，主要用於研究單方面使用核武器造成的災難破壞，對核打擊本國造成的負面影響。

按照專家推算出的「核秋天」（nuclear autumn）理論，核爆炸產生的煙塵將導致全球氣溫顯著下降，陽光難以照射到地表，大氣降水將減少，部分國家的供應鏈和糧食生產將被迫中斷，全球農業產量減產10%到20%不等，足以導致廣泛的糧食短缺，數百萬人將因此挨餓。

報導指出，如果美國使用100枚核彈頭，對環境的破壞較小，擁有大量農業用地的美國人不會因此挨餓送命；如果美國使用1000枚核彈頭，燒毀的敵國城市將帶來災難性氣候變化，造成全球糧食減產，即使美國實行嚴格的糧食配給，約14萬美國人也將因此飢餓喪生。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普說要建造全球最強核武力量。（圖／達志影像／美聯社）

此外，若是如果美國動用現有的3000枚核彈頭，將會面臨全球工業損失和10%的糧食短缺；如果美國使用7000枚核武器，即使在最理想的狀態下，也將導致至少500萬美國人陷入飢餓。

也因此，美國專家認為，通過擁有更多核武器來確保核威懾的做法並不可取的，美國沒有必要花費數以百億的資金擴大核武庫，保留100枚核武器不僅能夠提供足夠的核威懾，還能避免「核秋天」帶來的嚴重災難影響。

俄羅斯衛星通訊社上月曾指出，川普在一場白宮商務會議上透露，俄羅斯等國家都希望跟美國進行限武談判，以避免大家一頭栽進核武競賽裡。川普補充說，在達成協議之前，美國唯一能做的就是「建立迄今為止世界上最強大的核武力量」。

 
ET快訊
劉真傳自發性腦出血開顱　經紀人首發聲了
快拿出身分證！0、3、2、6全中　吃温野菜可享6折優惠
劉真自發性腦出血開顱！醫解析「手術關鍵」：應是不得已才下此決
安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」影片曝！官員嚇到崩潰拉口罩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美國若使用7000枚核武器　專家：500萬美國人陷入飢餓

自衛隊F-35飛行隊沿用「尾白鷲」隊徽　掰了雷神臨時隊徽

土耳其宣稱在伊德利卜省　擊落敘利亞「L-39教練機」

兩岸網軍「終局大戰」　國防院：陸可攻擊海纜「讓台灣斷網！」

中國本月將再發射北斗衛星　5月建成全球導航系統擺脫GPS

美國新兩棲攻擊艦「的黎波里號」交船　預計年底服役「從聖地牙哥啟航」

美國士兵喝蛇血吃蠍子樣樣來　金色眼鏡蛇軍演中帶頭吃野味

運-20艙門打開不能當樓梯！　設計原因曝光：滿足「三門四路」跳傘戰法

共軍若發動對台登陸戰　澎湖「海鋒大隊」可用陸基雄二反制

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

美國若使用7000枚核武器　專家：500萬美國人陷入飢餓

自衛隊F-35飛行隊沿用「尾白鷲」隊徽　掰了雷神臨時隊徽

土耳其宣稱在伊德利卜省　擊落敘利亞「L-39教練機」

兩岸網軍「終局大戰」　國防院：陸可攻擊海纜「讓台灣斷網！」

中國本月將再發射北斗衛星　5月建成全球導航系統擺脫GPS

美國新兩棲攻擊艦「的黎波里號」交船　預計年底服役「從聖地牙哥啟航」

美國士兵喝蛇血吃蠍子樣樣來　金色眼鏡蛇軍演中帶頭吃野味

運-20艙門打開不能當樓梯！　設計原因曝光：滿足「三門四路」跳傘戰法

共軍若發動對台登陸戰　澎湖「海鋒大隊」可用陸基雄二反制

嫌床上功夫差又窮！24歲正妹再炫富商新歡棒　前男友「怒割喉塞行李箱」下場出爐

避免群聚感染　徐國勇：擬訂1千人為大型活動指標

不斷更新／民主黨超級星期二！桑德斯奪「最大票倉」加州　415票全收

愛情等的是一個「時機」 ！愛得深愛得早　不如愛得剛剛好

劉真緊急開顱…醫憂「換心機率降低」：不樂觀！　曝最嚴重後果「腦功能完全喪失」

「一天賺不到300元！」小吃店生意掉一半…老闆無奈遣散　苦嘆：要吃土

WhatsApp也有深色模式了！　iOS、Android都適用

林俊憲擬修健保　游淑慧：民進黨執政五年是在哈囉？

日本必去賞櫻景點「大阪造幣局」今年不開放　500公尺櫻花通道明年才看得到

擬推外國人永久居留...陸全網爆「民族自救」抗議！官媒慘遭瘋狂洗版

軍武熱門新聞

首還原黑鷹失事　曹進平緬懷沈一鳴

航空自衛隊F-35沿用「尾白鷲」隊徽

國防院：陸可攻擊海纜「讓台灣斷網！」

共軍若登陸　澎湖神秘「海鋒大隊」可反制摧毀

馬斯克：戰鬥機時代已經結束！

運-20下機架樓梯　原因曝光：三門四路跳傘

中國本月發射北斗　建全球導航系統

土耳其宣稱：擊落敘利亞L-39教練機

軍演帶頭吃野味　美軍大喝蛇血、吃蠍子

台海重要屏障　澎湖可登陸地點少

美國用核武恐自傷　專家：500萬美國人陷入飢餓

吳謙：將儘快推動出台生物安全法

美國新兩棲攻擊艦「的黎波里號」交船　預計年底服役

「日本張鈞甯」搭F-15戰鬥機　千呎高空尖叫

更多熱門

相關新聞

謝金河：疫情成試金石...川普一定卯足全力救市　資金行情是主調

謝金河：疫情成試金石...川普一定卯足全力救市　資金行情是主調

自二月以來，新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速擴張，不但對全球許多高峰會造成影響，也牽動了全球的供應鏈佈局。財信傳媒董事長謝金河今（3）日針對全球股市作分析，指出「牛熊大戰，股市將成新競技場！」

川普不畏疫情　照跑造勢活動

川普不畏疫情　照跑造勢活動

民主黨盼整合強棒擊敗川普

民主黨盼整合強棒擊敗川普

謝金河：台幣強升有意思　今晚美股有端倪！

謝金河：台幣強升有意思　今晚美股有端倪！

網紅揭「美國人不戴口罩」真相：是文化差異

網紅揭「美國人不戴口罩」真相：是文化差異

關鍵字：

核武川普核彈頭核武器中導條約

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

日本議員質詢：請容我稱武漢肺炎

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

丘美珍／如果你家有個孩子像唐鳳

擺攤賣蝙蝠遭檢舉…老闆氣瘋公布照片

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

9歲女孩肚裡長10cm肉球！割開驚見「塞滿心臟、牙齒」

快訊／國際奧委會：東京奧運如期舉辦

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面