女大生被「海陸乾哥」強壓絕望　最後手札曝：我不知怎相信別人

圖、文／鏡週刊

4年前一起女大生自殺命案，死者小茹（化名）的母親不解好端端的愛女為何走上絕路，整理遺物時，憑著在記事本上的幾句遺言，一路抽絲剝繭，揪出女兒在死前5天，曾遭在海軍陸戰隊服役的乾哥哥阿勇（化名）性侵，憤而提告。

▲小茹被性侵時，大喊「出來，你是有女朋友的人」。但阿勇是海軍陸戰隊軍人，體格壯碩，她難以反抗仍遭性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）



犯案的阿勇一度向小茹友人坦承犯行，但案件進入司法調查時，又全盤否認，所幸小茹的閨密及友人全站出來到法院作證，齊力揪出這匹惡狼，即使少了被害人關鍵的證詞，高院日前仍依強制性交罪將阿勇重判。

2016年9月，正值花樣年華的女大生小茹（化名），不甘遭到借宿的乾哥哥阿勇（化名）性侵，向友人泣訴，並傳訊息說：「我現在處於一個自暴自棄的狀態，也不想更好，廢人一枚。」5天後，走不出陰影的小茹在家燒炭自殺，媽媽不解天真活潑的女兒怎會走上絕路，悲痛之餘，也懷疑小茹的死因恐有內情，經抽絲剝繭詳查，終於靠著愛女在行事曆上的留言揪出惡狼。

小茹的媽媽在整理女兒遺物時，發現小茹生前在記事本的行事曆，寫了短短幾行形同遺書的留言，內容提到：「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人，也不知道怎麼相信別人。」媽媽看了不禁潸然淚下，研判女兒遭人欺負，決定報警處理。

警方獲報後，從小茹手機的通訊軟體發現，案發前幾天，小茹曾向閨密哭訴遭乾哥哥性侵，恐因陰霾揮之不去才尋短。小茹媽媽知道後決定提告，要替女兒討公道，高院日前依強制性交罪判處阿勇5年6個月有期徒刑。

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