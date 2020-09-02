騎士「轉頭看妹」下秒撞車倒地！美腿女回眸關心他…網嗨翻：一切都值得了

▲男子騎車看美女，結果遭遇車禍，而美女回眸關心等動作都被行車紀錄器拍下，網友留言說，「感覺畫面的聲音是：水唷~水唷~啊！蹦！」。（影片／翻攝自臉書爆廢公社）

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一名男子1日下午5點多，騎車行經淡水國小前，被一名女騎士的背影吸引，他開始加速前進，超車的同時撇頭瞄了美腿女騎士一眼，後來男子把頭轉回正面，下一秒就撞上停等紅燈的轎車…讓他尷尬到爆，而美腿女聽到碰撞聲，急忙回眸關心狀況，網友看了紛紛留言，「一切都值得了！」

▲騎士在超車的同時看妹一眼。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

據了解，21歲呂姓騎士當時由中山路直行，往中山北路一段方向行駛，準備要回家，沿途瞄了美女一眼就出車禍，不但害自己四肢擦挫傷，還有賠償責任…而52歲劉姓駕駛看著愛車後保險桿凹陷，深感無奈，沒想到停個紅燈也能被撞！車禍當事人的酒測值均為0，警方將依法處理。

▲欣賞完美女，騎士頭一轉回正面就撞上前方轎車，且受傷倒地。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

民眾將行車紀錄器PO上網，可見呂男當時「轉頭看妹」，沒想到下一秒就發生車禍，接下來再看到美腿女騎士回眸後，又把車臨停路邊，持續注視著倒地的呂男，儘管影片從頭到尾都沒有聲音，但內容的趣味性把網友都逗樂了！

▼美腿女回眸關心舉動讓網友嗨翻，覺得騎士的犧牲值得了。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

網友紛紛留言說，「超療癒！」、「妹子回眸關心，值得了！」、「好療癒，心情都好起來了！」、「很可以，花個幾萬塊看個妹合情合理」、「感覺畫面的聲音是：水唷~水唷~啊！蹦！」、「又是一個轉頭」、「根本是在看妹！哈哈」

▼美腿女準備將車停靠路邊。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▼美腿女將車停靠路邊，持續關注騎士的狀況。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）