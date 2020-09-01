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HTC U20 5G全面開賣　早鳥好禮加碼送不完

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲台灣製造！宏達電5G手機2萬有找　「HTC U20 5G」搭載5鏡頭首度亮相。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC U20 5G開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（1）日宣布，世界首款台灣製造5G手機HTC U20 5G正式在台灣通路開賣，並預計將在9月5日陸續上架至各大通路及網路門市，同時推出早鳥禮、老客戶禮、加碼送、限時送等各種好禮刺激買氣。

HTC U20 5G完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段（n1 / n3 / n28 / n41 / n78頻段），上市即支援SA & NSA雙模，可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速，並讓全台灣5G用戶盡情享受最廣5G覆蓋服務，並有效發揮5G效能。

HTC U20 5G擁有著為遊戲而生的電競基因，採用高通驍龍765G處理器，GPU性能大幅提升，搭配5G網路高速頻寬可隨時隨地享受低延遲、高品質的雲端影音互動內容，在極短的時間內即完成加載最高畫質的串流影片與大型檔案，甚至是高沈浸的360度影片。

HTC U20 5G配備6.8吋無限大螢幕與符合掌握的20:9機身比例，採用5,000mAh的大電量電池，超強續航，並支援最高Qualcomm Quick Charge 4.0快充，大幅降低充電焦慮，讓消費者不用隨時擔心遇到手機沒電的窘境。 

▲HTC U20 5G首賣加碼活動。（圖／HTC提供）

▲HTC U20 5G首賣加碼活動。（圖／HTC提供）

HTC U20 5G採用全新五鏡頭，包括大光圈、超廣角、微距、散景功能，並搭載超微距鏡頭，最近20mm拍出清晰細節，內置AI場景偵測、4K高畫質、極致穩定的動態攝影，並搭載3,200萬畫素的自拍前鏡頭，自由拍出層次分明的人像景深，或是自然淡妝點綴的美肌模式照片。
 
HTC U20 5G上市提供8GB RAM / 256G ROM版本及「墨晶綠」與「晶岩白」兩種顏色，建議售價為18,990元，9月12日起陸續在全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星門市上市銷售，搭配指定資費月付1,399元，手機1,990元帶回家。

宏達電宣布，9月7日起開放第二階段登錄，消費者可至《HTC U20 5G 新機預購登錄送早鳥禮》活動網頁上憑預約代碼及手機SN登錄兌換「HTC U20 5G早鳥禮」，包含HTC運動藍牙耳機及HTC透視雙料防震邊框殼，而老客戶持任一款HTC手機至實體店購買，可獲得真空保溫杯壺組的購機禮。

此外，HTC專賣店將舉行首賣加碼送活動，9月5日至9月30日消費者至全台專賣店購買HTC U20 5G。即可再免費獲得「21W Q.C 3.0行動電源乙個」，而且9月5日至9月6日至台北八德及台南金華大型專賣店再限時加碼送 「TWS藍牙耳機」。 

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