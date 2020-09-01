安倍閃辭後政策路線不變　學者曝：台美日將更緊密

▲國策研究院舉辦座談會，探討後安倍時代的日本國內外局勢。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

記者蕭羽耘／台北報導

日本首相安倍晉三日前閃辭首相一職，國策研究院1日舉辦座談會，探討後安倍時代的日本國內外局勢；其中，台灣師範大學政治所教授范世平表示，不管誰當繼任首相，路線不會改變，與安倍的差異不大，且台美日更為緊密。

國策研究院董事長兼院長田弘茂、國策研究院執行長郭育仁主持「安倍閃辭對日本國內外局勢之衝擊」座談會。

安倍因舊疾復發請辭首相留任到9月中旬，屆時將由自民黨選出新任主席繼任首相。座談會分析接任人選，以「後安倍時代的日本國內外局勢」而言，學者大多數認為，官房長官菅義偉接任的呼聲高，在繼任首相任期至2021年9月的情況下，台日關係會接續安倍政權的格局。

事實上，安倍是日本史上在任時間最久的首相，2012年第2次組閣後在位時間已達7年8個月。前外交部長、國策研究院董事長兼院長田弘茂表示，安倍在期間成為站上國際舞台的日本首相，顯示日本不再是被動的國家，且在美國總統川普上任後，美國在國際上扮演的角色有點退縮，安倍補足美國沒有做或不想做的部分，而任內與台灣的關係也相當友好。

由於菅義偉接任首相呼聲高，范世平認為，不論誰擔任首相，基本上對外整個路線不會有太大改變，雖然有部分學者提出，自民黨幹事長石破茂目前民調最高、態度是親中，但范世平說，因為策略上差異，即便石破茂上台後，主軸不會有太大改變。

范世平也提到，安倍卸任之後由於不具有首相身分，僅為國會議員，空間反而會更大，與故前總統李登輝私交甚篤的安倍，之後來台出席李前總統的告別禮拜或是奉安大典也是不無可能。

范世平總結重申，首先不管誰繼任首相，路線不會改變，與安倍的差異不大；其次，安倍卸任後在國際上更活躍，極有可能來台參加李登輝前總統的國葬。

他也分析指出，台灣對於日本福島等五縣的核食很快就會開放，日後有望加入CPTPP；值得注意的是，中國總書記習近平在「武漢肺炎」後第一個出訪的國家，應該是韓國，如此美韓關係更為惡化，台美日則更為緊密。