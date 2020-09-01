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記者會一半口罩鬆脫！　林鄭月娥求饒「不要一直拍」只好脫了

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▲香港特首林鄭月娥戴的「銅芯口罩」突然脫落，她試圖戴回去，後來乾脆直接摘掉。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲香港特首林鄭月娥戴的「銅芯口罩」突然脫落，她試圖戴回去，後來乾脆直接摘掉。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

圖文／香港01

特首林鄭月娥今早（1日）今早出席行政會議前會見傳媒，在發言接近尾聲時，林鄭戴的「銅芯口罩」右邊突然脫落，她一邊回答問題一邊想將右耳的口罩繩掛回，惟一直未能成功，更稱「希望攝影（記者）不要一直拍我好不好呀」，顯得有點尷尬。

其後林鄭停下來稱「我都是戴好的，對不起呀」，然後脫下口罩作調整，「因為可能緊得滯」，但仍然未能戴回。最終她向站在遠處的新聞官「求救」，「有無一個給我換，不知道這個怎麼突然這樣」，但之後未有人向她即時提供新口罩。林鄭最後索性不戴口罩，繼續回答記者提問，稱與記者們有1.5米距離。

▲香港特首林鄭月娥戴的「銅芯口罩」突然脫落，她試圖戴回去，後來乾脆直接摘掉。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲發言接近尾聲時，林鄭戴的「銅芯口罩」突然脫落，她一邊回答問題一邊想將右耳的口罩繩掛回。

事件原來不是第一次發生，林鄭在6月尾於同一場合會見記者，發言期間其「銅芯口罩」頻頻下滑、鬆脫，需要中途整理。最後她更忍不著稱，「今日個口罩馬馬虎虎的，不知道怎麼了，可能洗得多，鬆了」。當日林鄭所戴的口罩明顯較為寬鬆，不時向下滑，甚至露出鼻孔，令到林鄭於發言時頻頻用手將口罩推上鼻樑。

▲香港特首林鄭月娥戴的「銅芯口罩」突然脫落，她試圖戴回去，後來乾脆直接摘掉。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

政府擬本月再派「銅芯口罩」

疫情自年頭在全球爆發以來，市民為抗疫，近乎全民戴口罩持續多月至今，並曾爆發搶購潮。幾經等待，政府終於今年5月5日公布向全民免費派發可重用口罩「銅芯口罩」(CU Mask)，並強調口罩可水洗以及重用約60次。

不過外界對口罩反應一般，市民認為口罩外形不美觀，而港大化學系博士鄺士山（K Kwong）曾批評「銅芯口罩」有三大設計錯誤，包括鼻樑無鐵線易漏氣、濾芯有衣車針孔或影響效能，以及銅線脫落恐吸入人體。

創新及科技局長薛永恒上月25日曾表示，為應付秋冬可能出現的第四波疫情，計劃9月初向市民派發第二個可重用的「銅芯抗疫口罩」。

▲香港特首林鄭月娥戴的「銅芯口罩」突然脫落，她試圖戴回去，後來乾脆直接摘掉。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

►戴口罩更要保養

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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