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定存90萬快到期！他想買股「保守型理財」　網推爆這2支：很穩

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▲▼股市,股票。（圖／記者黃克翔攝）

▲網友詢問保守型理財適合買哪支股票。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔子柔／綜合報導

不少人存到一桶金時，會想拿去買股投資用錢滾錢，但新手通常想先「保守下注」。就有網友提問，「90萬的定存將到期，應該購買哪些股票比較合適」，得到許多人推薦「中華電信」、「台積電」。

原PO在PTT發文指出，「弟出社會三年，平常投資理財就是全放定存。多筆定存預計年底前陸續到期，目前定存利率0.84%，數位帳戶的利率比較高，想請問板上在股市殺進殺出多年的前輩，小弟屬於保守型的理財，目前股市萬點進場存股的意見。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼原PO在PTT詢問。（圖／翻攝自PTT）

就有不少網友留言向他推薦「中華電信」、「台積電」，「5％就中華電信」、「想提高定存利率的話，中華電信」、「台積、中華電信這兩支股票很穩」、「中華電信投資配息比定存多很多」、「中華電信很穩定」、「高點解定存能選得只剩中華電信」、「台灣只有2支股票值得買，一個叫台積電，一個叫中華電信」、「存定存的人嫌棄中華電信的利息？」、「一張台積電，一張台達電，剩下宏達電」、「買2張台積電」。

另外也有網友提點，「分批進場，做好繳學費的心理準備」、「去開數位帳戶，夠你存了，利率比定存高」、「做好功課，先選幾隻標的觀察吧」、「除權息前沒進場就外面觀望吧！不要把存幾年的利息又賠本」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友湧入回應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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