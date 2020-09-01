瘋電影／一罐子的美好人生　躺在家裡不會遇到帥哥

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情流暢的公路電影，溫馨感人且過程饒富生趣，有許多驚喜設計，雖然沒有豪華的事件，對於一個高中畢業的女學生，痛失哥哥的旅程，很有教育內涵，但實在不鼓勵，一個女孩子單獨去旅行，太危險。

電影有許多橋段，是沒有出門不可能也想像不到的趣味，像是住在像鬼屋般的旅館，搭順風車的風險以及可能遇到的怪人怪事，也其中也可能遇到好人，改變你人生方向，這些無法透過幻想出現的人生，只有獨自旅行才可能發生，不論男女最好都練好一身功夫，這樣獨自出門就比較令人放心。

劇情流暢好看，德國電影節奏總是內涵與商業兼顧。



片 名：一罐子的美好人生

英文片名：A Jar Full of Life

類 型：冒險劇情喜劇

上映日期：2020-08-28

片 長：95分鐘

導 演：佛洛里安羅斯(Florian Ross)

演 員：潔拉海斯(Jella Haase) 、 馬提亞斯史維克福(Matthias Schweighofer) 、 烏維奧森奈特(Uwe Ochsenknecht) 、 馬可班傑明(Marc Benjamin)

國 家：德國

語 言：德語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



20歲出頭的少女瑪琳正值青春年華，仍與父母同住的她，對於人生似乎沒有特別的想法或目標，她深陷在那些看似難以克服的日常限制之中，就算是跟她感情極好的哥哥也無法讓她提振精神。

某日，一場悲劇意外發生，出於罪惡感和絕望感，瑪琳踏上了一段事先毫無準備的冒險旅程，身上只有八歐元的她，跳上了停泊漢堡的船隻前往南極洲。在這場壯遊之旅，瑪琳逐漸認識到這個世界其實充滿了許多超乎她想像的人事物，她的人生視野也有了意想不到的新發現：這場壯遊離家越遠，她就越接近真實的自己…

▲周遊列國的哥哥，告訴妹妹罐子的神奇。

▲為了哥哥去旅行而認識了帥哥。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI