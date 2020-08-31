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瘋電影／追逐繁星的孩子　逝去的愛追得回來嗎

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文／賴賴

▲▼追逐繁星的孩子。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這個故事其實有著希臘神話奧菲斯的影子，深愛妻子的老師決議要至地府尋找過世的妻子，而這個神秘地下國度有著許多傳說，編劇將地下國度置入怪獸殭屍的型態來增加恐怖緊張壓力，考驗著人類的執念，過程流暢，整體感是不錯看的，最後很明顯的，這趟旅程會讓你更珍惜活在當下與活著的世界與人事物。

感覺像是地府之旅，頗有創意，這次的新海誠電影畫面皆在大自然中，山川河海田野天空，視覺上很不同於印象中的都會質感，而地底國度中有西藏風味的村民，大山影像很療育，而縱谷深淵很恐怖，特殊的怪神也都是手繪質感，不匠氣的美術風格。

片　　名：追逐繁星的孩子
英文片名：Children who Chase Lost Voices from Deep Below
類　　型：動畫
上映日期：2011-12-02
片　　長：01時56分
導　　演：新海誠(Makoto Shinkai)
演　　員：島本須美 、 井上和彥 、 入野自由
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：曼迪傳播

劇情大綱
為了與心上人重逢，少女的冒險就此展開。

蒼翠山脈間長大的少女明日菜，與母親兩人相依為命。過世父親所遺留下來的礦石收音機中，總是流轉出勾動少女心弦的不可思議樂音，徘徊在她耳邊不去，也略微排解她心中孤寂。在一次險些喪命的危機中，她為來自地下世界的神秘少年所救，兩人之間彼此心靈相通，初戀的酸甜種子也悄悄萌芽，但他卻突如其來地從她眼前消失。始終難以忘懷這一場命運的邂逅，為了追尋少年的身影，少女敲開了通往神秘未知世界的門扉，決心邁向前所未聞的奇妙異境。

向來以描寫人心細膩情感著稱的新海誠導演，這次勇於挑戰自身以往招牌風格，添入更多高潮迭起、拳拳到肉的戰鬥場面。日本鄉村林間的復古懷舊風貌、斷崖絕壁的遼闊大地奇景，寫實與奇幻兩種迥異風情在片中同時並呈，藉由主人公踏上旅途一路以來的成長歷練，從中打造出波瀾壯麗的巨大冒險故事。導演表示：「這次的《追逐繁星的孩子》既單純且強而有力，我想要試著拍出一部真正的王道動畫電影。」

▲▼追逐繁星的孩子。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲護士嬤嬤非常忙碌，女主總是獨自一人完成家務。

▲▼追逐繁星的孩子。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲新來的老師原來想去地底世界找死去的妻子回來。

▲▼追逐繁星的孩子。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲小貓原來是神，可以和地底世界的看門官溝通。

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