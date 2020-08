瘋電影／追逐繁星的孩子　逝去的愛追得回來嗎

文/賴賴

瘋言瘋語:

這個故事其實有著希臘神話奧菲斯的影子,深愛妻子的老師決議要至地府尋找過世的妻子,而這個神秘地下國度有著許多傳說,編劇將地下國度置入怪獸殭屍的型態來增加恐怖緊張壓力,考驗著人類的執念,過程流暢,整體感是不錯看的,最後很明顯的,這趟旅程會讓你更珍惜活在當下與活著的世界與人事物。

感覺像是地府之旅,頗有創意,這次的新海誠電影畫面皆在大自然中,山川河海田野天空,視覺上很不同於印象中的都會質感,而地底國度中有西藏風味的村民,大山影像很療育,而縱谷深淵很恐怖,特殊的怪神也都是手繪質感,不匠氣的美術風格。

片 名:追逐繁星的孩子

英文片名:Children who Chase Lost Voices from Deep Below

類 型:動畫

上映日期:2011-12-02

片 長:01時56分

導 演:新海誠(Makoto Shinkai)

演 員:島本須美 、 井上和彥 、 入野自由

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:曼迪傳播

劇情大綱



為了與心上人重逢,少女的冒險就此展開。

蒼翠山脈間長大的少女明日菜,與母親兩人相依為命。過世父親所遺留下來的礦石收音機中,總是流轉出勾動少女心弦的不可思議樂音,徘徊在她耳邊不去,也略微排解她心中孤寂。在一次險些喪命的危機中,她為來自地下世界的神秘少年所救,兩人之間彼此心靈相通,初戀的酸甜種子也悄悄萌芽,但他卻突如其來地從她眼前消失。始終難以忘懷這一場命運的邂逅,為了追尋少年的身影,少女敲開了通往神秘未知世界的門扉,決心邁向前所未聞的奇妙異境。

向來以描寫人心細膩情感著稱的新海誠導演,這次勇於挑戰自身以往招牌風格,添入更多高潮迭起、拳拳到肉的戰鬥場面。日本鄉村林間的復古懷舊風貌、斷崖絕壁的遼闊大地奇景,寫實與奇幻兩種迥異風情在片中同時並呈,藉由主人公踏上旅途一路以來的成長歷練,從中打造出波瀾壯麗的巨大冒險故事。導演表示:「這次的《追逐繁星的孩子》既單純且強而有力,我想要試著拍出一部真正的王道動畫電影。」

▲護士嬤嬤非常忙碌,女主總是獨自一人完成家務。

▲新來的老師原來想去地底世界找死去的妻子回來。

▲小貓原來是神,可以和地底世界的看門官溝通。

