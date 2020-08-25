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瘋電影／可不可以，你也剛好喜歡我　最佳告白電影

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文／賴賴

▲▼可不可以，你也剛好喜歡我。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

很久很久沒看到國片可以端出這種品質的水準了，非常感動，電影流暢好看，故事節奏流暢且演員演技到位，剪輯精巧落點沒讓演員有任何破綻，整體感是好看的，觀影時，坐在後排的女孩哭得泣不成聲，哭點低的觀眾務必多帶點衛生紙，不是可憐，是感人，很久很久沒看到這種水準的劇本了，除了TA設定鮮明，最主要的還是劇本對白力道夠，很好看說，非常適合情人節觀賞的好作品。

個人最喜歡的是本片的視覺美術和場景挑選，導演取鏡也非常用心，所以在觀影過程中，有許多類型的美術設計非常豐富，以至於你不會去挑剔電影中劇情的矛盾性，這是影片製作很重要的一環，但通常台灣影片資本不足，難以達標，而這部電影從女生宿舍的設計、校園場景和占卜社團創意，都架構出不同的視覺感受，而小巷子的台灣地方感，夜店時尚和地方混混的啤酒店，公園邊大馬路，甚至已經熄燈的京華城，美術館和高級大廈，非常用心的多樣性場景安排。

對於想表白卻又怕傷害，編劇給出了名句：可不可以。『可不可以』顯露每個人在愛情中卑微的角度，像是施捨哀求，當付出真愛時，任何人在愛情腳下皆卑微，所以電影要你不要假面要強好像不在乎，勇敢追愛，不要做感情的逃兵，鼓勵追愛的勵志電影。


片　　名：可不可以，你也剛好喜歡我
英文片名：Do You Love Me As I Love You
類　　型：愛情、劇情
口碑場日期：08-14 ~08-16
上映日期：2020-08-21
片　　長：01時48分
導　　演：簡學彬
演　　員：曹佑寧 、 陳妤 、 林映唯 、 黃健偉 、 程予希 、 李杏 、 林鶴軒 、 陳彥名 、 劉名凱
國　　家：台灣 
語　　言：國語
發行公司：華映

劇情大綱

為了與心上人重逢，少女的冒險就此展開。

蒼翠山脈間長大的少女明日菜，與母親兩人相依為命。過世父親所遺留下來的礦石收音機中，總是流轉出勾動少女心弦的不可思議樂音，徘徊在她耳邊不去，也略微排解她心中孤寂。在一次險些喪命的危機中，她為來自地下世界的神秘少年所救，兩人之間彼此心靈相通，初戀的酸甜種子也悄悄萌芽，但他卻突如其來地從她眼前消失。始終難以忘懷這一場命運的邂逅，為了追尋少年的身影，少女敲開了通往神秘未知世界的門扉，決心邁向前所未聞的奇妙異境。

向來以描寫人心細膩情感著稱的新海誠導演，這次勇於挑戰自身以往招牌風格，添入更多高潮迭起、拳拳到肉的戰鬥場面。日本鄉村林間的復古懷舊風貌、斷崖絕壁的遼闊大地奇景，寫實與奇幻兩種迥異風情在片中同時並呈，藉由主人公踏上旅途一路以來的成長歷練，從中打造出波瀾壯麗的巨大冒險故事。導演表示：「這次的《追逐繁星的孩子》既單純且強而有力，我想要試著拍出一部真正的王道動畫電影。」

▲▼可不可以，你也剛好喜歡我。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲青梅竹馬的麻吉，卻怕告白失敗後做不成朋友而不敢表達。

▲▼可不可以，你也剛好喜歡我。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲美麗高人氣的室友，人見人愛。

▲▼可不可以，你也剛好喜歡我。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲三角關係最卑微的是委曲求全。

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