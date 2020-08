瘋電影／可不可以，你也剛好喜歡我　最佳告白電影

文/賴賴





瘋言瘋語:

很久很久沒看到國片可以端出這種品質的水準了,非常感動,電影流暢好看,故事節奏流暢且演員演技到位,剪輯精巧落點沒讓演員有任何破綻,整體感是好看的,觀影時,坐在後排的女孩哭得泣不成聲,哭點低的觀眾務必多帶點衛生紙,不是可憐,是感人,很久很久沒看到這種水準的劇本了,除了TA設定鮮明,最主要的還是劇本對白力道夠,很好看說,非常適合情人節觀賞的好作品。

個人最喜歡的是本片的視覺美術和場景挑選,導演取鏡也非常用心,所以在觀影過程中,有許多類型的美術設計非常豐富,以至於你不會去挑剔電影中劇情的矛盾性,這是影片製作很重要的一環,但通常台灣影片資本不足,難以達標,而這部電影從女生宿舍的設計、校園場景和占卜社團創意,都架構出不同的視覺感受,而小巷子的台灣地方感,夜店時尚和地方混混的啤酒店,公園邊大馬路,甚至已經熄燈的京華城,美術館和高級大廈,非常用心的多樣性場景安排。

對於想表白卻又怕傷害,編劇給出了名句:可不可以。『可不可以』顯露每個人在愛情中卑微的角度,像是施捨哀求,當付出真愛時,任何人在愛情腳下皆卑微,所以電影要你不要假面要強好像不在乎,勇敢追愛,不要做感情的逃兵,鼓勵追愛的勵志電影。



片 名:可不可以,你也剛好喜歡我

英文片名:Do You Love Me As I Love You

類 型:愛情、劇情

口碑場日期:08-14 ~08-16

上映日期:2020-08-21

片 長:01時48分

導 演:簡學彬

演 員:曹佑寧 、 陳妤 、 林映唯 、 黃健偉 、 程予希 、 李杏 、 林鶴軒 、 陳彥名 、 劉名凱

國 家:台灣

語 言:國語

發行公司:華映

劇情大綱



▲青梅竹馬的麻吉,卻怕告白失敗後做不成朋友而不敢表達。

▲美麗高人氣的室友,人見人愛。

▲三角關係最卑微的是委曲求全。

