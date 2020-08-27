瘋電影／TENET天能　完成任務能救人不傷人才是高手

文／賴賴

瘋言瘋語：

整部電影都是高潮，腦子不夠清楚或是有一點閃神，都會接不上前段，電影邏輯非常艱深，如果怕看不懂的，可以先去調閱今年五月NASA在南極找到平行宇宙的新聞，雖然這部電影不是平行宇宙，不過邏輯可以通用，來看電影就不會太吃力，這片是克里斯多夫諾蘭親自寫的劇本，難道他是未來人，為何可以提早知道這個邏輯概念，寫出如此生動的作品，太神奇了。

電影一開始，胃就自動上升一公分，緊張到胃灼熱，武術指導將成龍加上湯姆克魯斯的融合完美裝置在男主身上，男主角身手動作俐落，整部電影的導演運鏡，實在是太強大了，緊迫急促有親臨現場的震撼，而男主角完全沒休息，幾乎沒有走路定格的場景，不是跑就是追車，想清楚了又變了，就這樣燒腦燒到腦燒焦，導演敘事能力高明，高強度的音效讓你不睡著，因為燒腦燒到缺氧，整部電影不會因為無間斷的緊湊節奏而產生大腦呆滯，只不過邏輯非常複雜，最好先做點功課。

為了不劇透使觀影有新鮮感，只能說對於學佛的人來說，會看得比較容易，個人非常非常非常喜歡這部電影，當然這片子的商業價值無庸置疑，諾蘭導演的作品，沒有不優的。



片 名：TENET天能

英文片名：Tenet

類 型：動作、劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-08-27

片 長：150分鐘

導 演：克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)

演 員：亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson) 、 羅伯派汀森(Robert Pattinson) 、 肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh) 、 伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki) 、 米高肯恩(Michael Caine) 、 克蕾曼絲波西(Clémence Poésy) 、 約翰大衛華盛頓(John David Washington)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱



諾蘭導演的全新鉅作《TENET天能》演員卡司包括約翰大衛華盛頓、羅伯派汀森、伊莉莎白戴比姬、亞倫泰勒強森，肯尼斯布萊納和米高肯恩。

▲任務是找出鈽元素，而只有這位軍火商才有。



▲軍火商之妻是軍火商唯一罩門。

▲完成任務雖然是目標，但執行任務不傷到人還能救人才是高手。

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