瘋電影／紐約茶館　善有善報的溫暖人間　

文／賴賴

瘋言瘋語：

當你伸出救援之手，其實也正開啟了救贖自己的道路，故事內容就像真實故事發生一樣感人，而每個小小的援手卻形成冬日暖陽般的生命力，讓受苦的靈魂得到一些些喘息的空間，每個街友都有他們的故事，只有人們無所求的溫暖愛心，不僅幫助別人也幫助自己。

電影很簡單，從一位被家暴的媽媽帶著兩個兒子逃亡的過程，身無分文舉目無親，在大雪中甚至不被父親救援，只有陌生人伸出援手，這母子才有生存機會，社會福利機構的免費供餐是一大保障，而在大雪裡居無處所，幼兒又懵懂無知，家庭主婦的悲哀，透過電影了解到助人為快樂之本最大的涵義，事實上真的如此，很溫暖的好看電影。

電影流暢無冷場，人物塑造立體，腳色都細膩飽滿，很好看說。

片 名：紐約茶館

英文片名：New York Winter Palace

類 型：劇情

上映日期：2020-08-28

片 長：01時52分

導 演：瓏薛爾菲格(Lone Scherfig)

演 員：安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough) 、 比爾奈伊(Bill Nighy) 、 傑巴魯切爾(Jay Baruchel) 、 柔依卡珊(Zoe Kazan) 、 卡賴伯蘭里瓊斯(Caleb Landry Jones) 、 大衛丹席克(David Dencik) 、 塔哈拉辛(Tahar Rahim) 、 安德麗瑞斯波羅格(Andrea Louise Riseborough)

國 家：丹麥

語 言：英語

發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱



克拉拉帶著兩個兒子逃離了家暴的警察丈夫，尋求岳父接濟未果，留在紐約進行一次冒險之旅，他們晚上睡在車裡，白天從餐館偷竊茶點充飢。當汽車被拖走後無處棲身，幸遇到愛麗絲介紹他們住進教堂庇護所。她每日將孩子放在紐約圖書館後，就化身富家女、貴婦進出精品店偷取衣物，並適機混入這家名為「冬宮」的餐廳偷食物時，巧碰上正為這家老餐館努力恢復昔日輝煌的青年馬克。



「冬宮」紐約茶館很快就變成了所有人意外聚匯之地，這些人都正在經歷某種危機，而如今命運已聚集在一起。

▲無家可歸的母子，只能在圖書館內歇腳。

▲有愛心的護士所建立的療癒團隊，後來受到醫院肯定。

▲睡在餐廳桌下，被愛心老闆發現幫助，擄獲芳心。

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