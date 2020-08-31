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陳玉珍交友軟體「尬聊鮮肉」！對話外流　藍營議員認證：是真的

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▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲陳玉珍被爆料「交友軟體尬聊鮮肉」，徐巧芯認證。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

網搜小組／柯振中報導

國民黨立委陳玉珍日前被爆料「玩交友App」，引起許多討論。沒想到消息傳出過一陣子，疑似有網友真的「跟陳玉珍配對了」，雖然2人年齡相差18歲，依然在網路上聊得十分開心。

一名男網友在網站「卡提諾論壇」上分享，他有下載某款交友軟體，進行網路配對時，配對到一名名為「Jessica」的女子，仔細一看大頭照，驚覺「很有可能是陳玉珍」，讓他當場嚇了一跳。

請繼續往下閱讀...

▼男網友玩交友軟體，配對到玉珍。（圖／翻攝臉書）

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝臉書）

沒想到，過了一陣子，該名女子主動私訊他，他也鼓起勇氣問「是…陳玉珍委員本人嗎」，對方則回答「有這麼好認呀」，讓他感到相當不可思議，居然在交友軟體上配對到立委。

男網友與陳玉珍聊了許多話題，從外交部夾手聊到中威力彩，還有占領主席台時的全副武裝，到2人的實際年齡，都成為聊天的話題。

聊了一陣子，陳玉珍詢問男網友的年齡，發現2人相差近20歲，坦言「不可能暈船」，「我不能殘害國家幼苗」，形同打槍男網友。而男網友也將聊天內容截圖下來，PO到網路上，引起了一陣熱議。

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝臉書）

▲徐巧芯認證「真的」。（圖／翻攝臉書）

許多人感到相當不可思議，認為很有可能是造假，想要得知真實性。對此，台北市議員徐巧芯看完對話全文，在下方認證「她私底下講話差不多就是這樣啊！真的。」

不過，也有許多人認為，男網友擅自將對話截圖，再上傳到網路上，行為舉止相當不道德。至於對話是否為真，陳玉珍尚未對此做出回應。

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以下為2人對話全文：

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝臉書）

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝臉書）

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝臉書）

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝臉書）

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝臉書）

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