37歲男載走高雄失蹤少女　淡水遇警攔車...「秒吐6字」瘋狂鬼打牆

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

高雄14歲少女29日午後搭高鐵到新竹後，上了一名陌生人的車後隨即失聯，而稍早消息傳出，警方在新北市尋獲車輛，但仍不見少女身影，目前正將該車的駕駛盧姓男子帶回警局調查。此外，警方找到盧男，並告知他緣由後，盧男驚慌失措地不斷回說，「不清楚、不認識」。

警方於31日關渡橋下看到該嫌疑車輛，於是一路跟到淡水馬偕醫院旁將車子攔下，而車輛的盧姓駕駛人也被警方帶回調查。另外，盧男見到警方後，不斷鬼打牆慌亂地表示，「不清楚、不認識」

▼盧男表示，不清楚、不認識。（圖／記者陳豐德翻攝）



在被警方帶回派出所後，盧則表示，29日下午在新竹高鐵站遇到小女孩攔車，載她北上，當天車子開到永和環河路，在河堤放她下車後，隨即自行離開；盧男沒有交代這兩天行蹤。僅表示車子是向朋友購買，車主姓邱，但車輛目前還沒過戶。由於說法疑點重重且避重就輕，目前警方仍在持續追查中，希望能讓少女平安回家。

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▼盧姓男子緊張地跟員警不斷解釋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼載走高雄失聯少女車輛內部曝光。（圖／記者陳以昇攝）