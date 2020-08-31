「安全找頭路」　桃園校園劇團巡演防範求職陷阱

▲有頭鹿教你安全找頭路-校園巡迴講座和劇場巡演。（圖／桃園市政府就業服務處提供）

記者楊熾興／桃園報導

為避免不肖業者利用求職者急切謀職的弱點，刊登不實徵才廣告，製造求職陷阱，桃園市政府就業服務處特別規劃30場次「求職防騙暨就業隱私校園巡迴講座暨劇團巡演系列活動」，將於9月開學起，陸續在市內各高中職及大專校院等學校巡迴演出。

▲▼透過詼諧生動的表演及有獎徵答方式，提醒學子防範求職陷阱。（圖／桃園市政府就業服務處提供）





隨著科技發展日新月異，求職詐騙手法也不斷推陳出新，舉凡以薪資轉帳為由騙取人頭帳戶，或詐騙集團利用「短期打工輕鬆高報酬」等不實條件吸引求職者從事非法工作，使其淪為提款車手或收簿手，近年來更有在臉書社團、LINE 群組等各大社群網站上刊登「誠徵打字員」的詐騙訊息，要求應徵者先匯入一筆名為「工作保險」的款項，否則無法接單賺取酬勞，後續再以晉升「高級會員」為由，引誘其購買公司產品騙取更多的金錢，各種求職詐騙案例層出不窮。

就業服務處特邀深耕藝文領域二十餘年的蘋果劇團，以時下年輕人熱門話題「線上直播」題材為元素，串聯求職詐騙新聞案例，透過詼諧生動的表演及有獎徵答方式，模擬呈現新聞直播現場，藉由趣味劇團表演，眼看耳聽心領神會的寓教於樂效果，讓學生從中瞭解職場可能發生的求職陷阱及建立正確的就業安全認知。

此外，提醒青年學子於求職面試時，要特別留意徵才內容、勞動條件及報酬是否合理需再次確認，不隨意繳費或簽署不了解之契約文件，同時保護好自己的求職安全及隱私。如有任何有關求職詐騙疑慮，或欲了解相關規定，可撥打求職防騙專線03-3386165即時洽詢。

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