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桃園17歲檳榔西施遭虐殺！臉淋汽油燒到認不出…22年後4嫌被起訴

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▲1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女焦屍命案，涉案2名陳女桃園法院15日清晨裁定收押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女焦屍命案宣告偵結，4嫌遭起訴求處重刑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市平鎮區22年前在復旦路4段路旁檳榔西施遭殺害焚屍命案！當年因查不出身分，且案發後無人出面認屍成為懸案。2019年有男子自稱目擊全程，檢警經測謊與比對死者身分，確認死者是當時年僅17歲林姓檳榔西施。桃園地檢署7月14日將涉案潘男、2名陳女、吳男共4人依殺人罪嫌移送偵辦，檢方31日偵結，依殺人罪起訴，並求處重刑，吳男因遲遲不到案遭到通緝。

檢方調查，當時年僅17歲的林姓少女因故離家，並在潘男、2名陳女、吳男合資經營的檳榔攤工作，由於潘男、陳女、吳男都會吸毒，潘男當時還是軍人，擔心遭林女會檢舉吸毒，另外陳女又懷疑林女與吳男搞曖昧，因此有了隔閡，4人某日察覺檳榔攤營收項目竟然短少，懷疑是林女所為，竟合謀將她拘禁在檳榔攤2樓房間內毆打，還持檳榔剪剃掉林女的頭髮要教訓她。

林女試圖逃離現場，但隔天又被4人抓回原處拘禁，還遭棒球棍痛毆、開山刀猛砍，最後血流如注失去意識。但4人見狀仍不停手，竟用繩索綑綁林女的手腳、毛巾纏頸再插入棍棒絞殺林女，2名陳女更輪番捶踩林女的腹部，確認她是不是死亡。

4人見林女倒在地上毫無生息後，開會謀劃要如何毀屍滅跡，此時潘男提議棄屍並焚屍，一行人便購置3桶汽油，還找來另名何姓女子一同將林女屍體載到平鎮復旦路4段旁草叢，狂淋汽油後焚屍，將林女臉部特徵燒到完全無法辨識、衣物燒燬，屍體則因過度焚燒，呈燒焦、捲曲及收縮，全身肌塊因燒焦而龜裂，5人見狀駕車逃離現場。

檢方認為，潘男等人的殺人罪嫌雖然發生在22年前，但依刑法並無追訴權時效消滅的問題，檢方偵結後認為，潘男等人泯滅人性、犯後又推諉卸責，導致被害人家屬承受無法抹滅的傷痛，依殺人罪將4人提起公訴，另外，由於吳姓男子尚未到案，已由桃園地檢署發布通緝。

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