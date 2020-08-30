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北市驚爆五「腥」飯店！數十正妹擠房被選妃　蕾絲內褲好評給小費

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飯店常常出現18禁的狀況，服務員每天接待上百房客早見怪不怪，如果不是情事重大或影響到其他客人，多會睜一隻眼閉一隻眼。（示意圖／報系資料庫）

▲飯店常常出現18禁的狀況，服務員每天接待上百房客早見怪不怪，如果不是情事重大或影響到其他客人，多會睜一隻眼閉一隻眼。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

飯店住客無奇不有，18禁的狀況更是屢見不顯，即便是最高檔次的五星豪華飯店，也常有讓第一線員工臉紅心跳的狀況發生。本刊蒐集北市五星飯店奇聞軼事，除了「叫小姐」、開性愛趴，還有怪癖狂、裸體客出沒，雖然每天服務上百房客早見怪不怪，為維護員工安全，飯店業者也有應變措施。

一位不具名飯店人員分享，「曾有個日本近20人的商務團下榻，都是男客，除了每人一間房，另外還多訂了一間『選妃房』，深夜出現數十名女性進入該房，原以為要在裡面開趴，沒想到日本商務客一一進入挑選小姐後帶回各自房間『享用』。」另一名飯店櫃台人員表示，五星飯店沒有叫小姐的服務，不過還是會遇到客人來詢問，有次一位印度客人一直比著床問「How much？」，房務人員不懂，協助客人打到櫃檯詢問，才知道是要叫小姐。

飯店人員常常碰到國際商務客詢問是否能幫忙叫小姐，不過國際連鎖飯店往往沒有這種服務。（示意圖／報系資料庫）

▲飯店人員常常碰到國際商務客詢問是否能幫忙叫小姐，不過國際連鎖飯店往往沒有這種服務。

另一位飯店從業人員則分享，曾碰到一位喜歡穿蕾絲內褲的男房客，一直用各種理由找不同服務員到房間，問每個人他穿蕾絲內褲好不好看，如果服務生說好看就給100元小費，不講話就給50元；也有碰到叫客房服務裸體應門的狀況，或是叫床聲大到經過房門就能聽到，都讓第一線人員害羞又尷尬。

不過現在飯店業人力吃緊，從事房務清潔的多半具有一定年齡的阿姨，對這些怪客怪事皆有抗體，但也曾發生令人哭笑不得的狀況。一位年過60的房務阿姨說，客人除了給小費，有時也會打賞物品或食物，「有次一位日本房客給了2盒東西，以為是餅乾巧克力，回到工作間開心地和同事分享，打開才發現是保險套，不小心三字經脫口而出，都這把年紀，送我這幹嘛！」

為了避免員工有安全疑慮，有飯店業者對於怪房客的房務需求，皆派出男性員工前往服務；不過也有業者說，現在不管男女生，都可能遇上危險，因此11點後的客房服務則是房務員搭配保全人員，2人結伴前往，較安全。

對於客人在房間開性愛毒趴的話題，飯店人員大多三緘其口，不過在業界早已不是秘密。（示意圖／報系資料庫）

▲對於客人在房間開性愛毒趴的話題，飯店人員大多三緘其口，不過在業界早已不是秘密。

對於前幾年有小模在飯店開性愛毒趴猝死，知情人士表示，不只是出事的飯店，北市某幾間五星飯店都很常是性愛趴舉辦地，甚至還有包整層樓狂歡的。實際向飯店人員打聽類似故事，各個如受封口令避談，不過一名離職飯店員工表示，因為之前事情鬧太大，現在房客入住時，都會特別做到提醒和事前杜絕的動作。如果有房客投訴或同仁發現異常，會先前往了解裡面住客狀況，若有任何不正當的情事，會請客人離開。

不過這類活動往往背後都有財力雄厚人士支持，飯店為營業不可能真的將金主拒於門外，只能軟性提醒要求不做到違法，而對於飲酒抽菸造成房間清潔困難，該加收多少清潔費皆會先說明，通常客人也都能接受照付。飯店人員也舉例，房間不能抽菸，但超級巨星或是頂級富豪有抽菸習慣的，就算提醒他會有罰款，他也不在意，因為他也不可能跟一般人一樣到公共場合抽菸，所以也同意飯店多收費用，例如菸味需要一天才能散去，那麼就會多收一晚的房價。(待續)

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