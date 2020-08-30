9月1日「全國交通大執法」　桃園警上街發傳單宣導

▲9月起交通大執法 員警發傳單宣導。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為提升用路人安全，全國將於9月1日起為期一個月，在易肇事路口同步實施交通大執法，以減少事故並建立路口停讓文化，桃園市政府警察局大園分局為此也特別上街發傳單宣導，希望民眾都能遵守相關規定。

▲▼籲請民眾都能遵守規定維護人車安全。（圖／大園警分局提供）

根據交通部統計，2018年全國行人死亡人數為406人，2019年為458人，行人死亡人數近4成發生在路口，因此為讓民眾建立良好的用路習慣，特別實施本次交通大執法。執法重點共有5大項目，分別為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

大園分局表示，為防制交通事故，自9月1日起針對轄內十大易違規肇事路口（三民路二段與菓林路口、三民路一段與建國路口、中正東路與橫湳路口、聖德北路與和平西路口、國際路二段與中華路口、中華路與平安路口、大觀路與永興路口、三民路一段與航翔路口、中正東路二段與高鐵北路三段路口、大竹南路與五結路口等），規劃加強取締各項交通違規。

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